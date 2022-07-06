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林智堅論文抄襲案誰有問題　蘇一峰1比喻網秒懂：把人當白痴

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市長林智堅將代表民進黨參選2022桃園市長，近日卻被爆出論文抄襲疑雲，雖然指導教授陳明通出面澄清，坦言是他把林的資料交給另一名學生余正煌使用，才會導致兩人的論文內容相似。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書PO文，只用一個比喻就讓網友秒懂到底誰的問題比較大。

▲▼行政院召開台灣燈會受疫情影響停辦說明記者會，新竹市長林智堅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林智堅捲入論文抄襲風波。（資料照／記者屠惠剛攝）

蘇一峰今日（6日）在臉書PO文評論林智堅論文被控抄襲一事，他先是以一篇小故事舉例，「台灣兩個碩士生A、B，在老師C媒介下，學生A的研究結果拿給學生A與B寫成畢業論文，論文其中七成重複，兩個學生都先後順利畢業了，故事中誰有問題？」

接著，蘇一峰話鋒一轉，直言不論是誰有問題，「不要最後又叫其他研究者上倫理課程就好。」文章公開之後，吸引不少網友留言熱議，「把其他寫過論文的人當白痴就是了」、「最後那個一定會成真的」、「這個老師怪怪的」、「洗學歷的最佳典範」、「這真的是不良示範」、「難怪這批人要廢掉禮義廉恥」。

蘇一峰評林智堅論文抄襲風波。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

▼▲蘇一峰臉書貼文和網友留言回應。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

蘇一峰評林智堅論文抄襲風波。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

回顧這起論文抄襲事件，名嘴黃揚明挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指余正煌、林智堅兩人使用的民調資料一樣，掀起各界議論。對此，林智堅本人強調「絕對經得起考驗」；指導教授陳明通也現身澄清，表示當初是他徵得林智堅的同意，把林的資料給余正煌用，只是余正煌先畢業，他比較晚畢業罷了。

台大5日表示，根據台大違反學術倫理案件處理要點，校方在接獲檢舉後即會進入處理程序，由該系所所屬學院組成審定委員會進行審定，但目前尚未收到相關檢舉。

林智堅隨後也親自召開記者會正面駁斥，嚴厲譴責國民黨為選舉造謠、抹黑，近日就會委託律師提告。林智堅強調，之前選舉也有人拿論文抹黑，他和老師都澄清過，自己的論文都有親身努力完成的過程；林智堅也出示台大、中華兩所大學教授提供的聲明書，教授們都認為他使用自己參與的竹科委託案內容做碩論，實屬合情合理。

▼林智堅回應論文抄襲風波，並公開時序表。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼林智堅駁斥論文抄襲。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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