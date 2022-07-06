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非正宗抄襲？沈富雄揭穿林智堅碩論門　「敢選市長，我起雞皮疙瘩」

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市長林智堅的中華大學科管所及台大國發所碩士論文被控涉嫌抄襲，但林則反駁是抹黑，尤其後者有指導教授、現任國安局長陳明通背書，是學生余政煌抄襲林。對此，前立委沈富雄認為，國發所案比較簡單，因為陳明通都承認有抄，而中華大學案則非正宗抄襲案，而是「一魚三吃」，教授跟林智堅互相圖利。沈富雄批評，在像樣的學術單位裡，同套東西不能用3次，這說不過去，「你敢選市長，我照樣起雞皮疙瘩」。

針對林智堅論文爭議，沈富雄5日在政論節目《少康戰情室》上表示，國發所案比較簡單，因為連陳明通都承認有抄，只是是姓余（指余政煌）的抄林智堅，所以就請姓余的出來講，「如果你有抄的話，要處理姓余的，如果沒有抄的話，你叫林智堅再講一次」。

「因為陳明通幫我們處理了，有抄襲，但中華大學就不太一樣。」沈富雄說，該案不是正宗抄襲案，而是一魚三吃，因為姓賀的（指教授賀力行）、姓王（指教授王明朗）的跟林智堅三個人你濃我濃，在同一個研究室、資料互通來做同一個研究，最後使用3次；一次是45萬標案的結案報告，這裡面沒有林智堅名字，第二是研討會報告案，3個人都有掛名，第三則是碩士論文，這就只有林智堅跟認可教授的簽名。

沈富雄表示，兩個教授跟一個當年民進黨立法院黨團總召柯建銘的助理（指林智堅），三個人互相圖利來圖利去，因為林智堅要的是學位，而兩位教授要的是45萬及教授位子。

沈富雄也強調，在所有像樣的學術單位裡，同樣一套東西不能用3次，尤其已經發表的，不能當作個人的碩士論文，這是說不過去的，「你敢選市長，我照樣起雞皮疙瘩；陳時中讓我起雞皮疙瘩，林智堅也是」。

針對自己的台大國發所在職碩士論文被指控抄襲同研究所的余政煌，林智堅5日中午召開記者會，澄清自己雖跟余讀同科系、同老師，但碩論主題、研究對象跟結論都不同；自己是研究2014年新竹市長選舉三腳督現象、成因跟特質等，並以自己設計的問券、第一手的民調資料作為分析依據，而余政煌的論文主題是探討林智堅個人勝選因素。

林智堅表示他比余政煌更早接受當時的指導教授、現任國安局長陳明通指導，陳不僅拿他的資料給予參考，也以口試委員身分給余建議；而余政煌在論文中，也感謝陳協調林提供競選總部內部參考所用的民調，讓他來做分析，當時的引薦人則是陳明通的楊姓助理。 林智堅強調，他才是民調資料的原創者，只是余政煌先於2016年碩論口試，自己則2017年才畢業。

至於2008年中華大學科管所碩士在職生的畢業論文部分，林智堅說，他就讀中華大學期間，沒有任何公職，還是助理，當時接受賀力行指導，2008年完成「以TCSI模式評估國內某科學園區之周邊居民滿意度」論文口試，教授李友錚為口委；而在撰寫論文期間，包括賀力行、王明郎、李友錚等教授，其中一名口委在TCSI台灣顧客滿意度指標研究小組，因此大家決議一起研究討論，並於2008年4月在一場學術研討論上聯名發表上述論文。

「這可以驗證我們沒有抄襲，我們是原著。」林智堅說，老師署名的聲明中也說，林智堅有參加竹科管理局研究案的問券設計跟問卷回收，以及資料分析，「也就是老師都認為我參與整個過程，使用自己參加的研究做碩論」。

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