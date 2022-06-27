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他考上台大整個人像鍍金　網見「這科系」搖頭：後面哭40年

▲▼重傳logo。台大,台灣大學。（圖／資料照）

▲台大是不少高中學子的目標。（圖／資料照）

實習記者林郁婷／綜合報導

今（2022）年大學指考將在7月11、12日舉行，不少高中學子努力唸書，就是希望可以考上心目中理想大學，而台大更是許多高中生的夢想，一旦考上台大前景似乎就一片光明。近日一名網友即表示，朋友弟弟考上台大碩士班後，整個人意氣風發，不知有多爽，不過但其他網友看到科系卻搖頭直言「高興兩年，後面哭40年」。

一名網友在PTT以「碩班洗到台大有多爽？」為題發文，表示朋友的弟弟大學讀的是文組科系的地名學校，碩士班成功考上台大社工所後，整個人就像鍍了一層金一樣，走路都有風，讓他疑惑「請問碩班洗到台大有多爽？」

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貼文一出多數網友搖頭表示，「爽只是一時的，出社會的薪資才是真的」、「自嗨兩年，畢業照樣低薪」、「高興兩年，後面哭40年」、「考台大社工不如考國考就好」、「文組社工…還不如唸私校理工碩」；但也有人不認同，「出社會找工作也超爽的，出路很廣」、「很爽啊，說嘴一輩子」、「很偉大啊唸社工」。

不迥過有人持相反意見，直言「學歷的價值現在可能還比較高，當時金融海嘯很多人好學歷也找不到啥好工作」、「出社會找工作也超爽的，出路很廣」、「很爽啊，說嘴一輩子」、「很偉大啊唸社工」。

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