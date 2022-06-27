50嵐店員「搖飲料10年」驚呆他　同行揭真實待遇：不輸科技業

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣手搖飲蓬勃發展，據統計國人1年能喝掉10億杯，就有網友日前回老家，發現學生時期的店員至今「仍在搖」，讓他不禁好奇，究竟怎樣的人能在這一行待超過10年？這番話掀起熱論，也釣出同行透露真實待遇。

網友日前在PTT發文驚呼，「今天回老家，有一間開超過10年的50嵐，有個店員從我高中搖飲料，到現在還在搖，天啊！當初大概20幾歲的他，現在也30幾了吧，看起來明明一表人才，為什麼不去一般公司上班啊，50嵐當到店長有4萬嗎？」

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對於原po所言，鄉民風向一面倒，紛紛回應「一般公司薪水也差不多這樣阿」、「店他家開的不行逆」、「飲料店薪水其實還可以，加外送1個月4.5萬跑不掉」、「現在服務業早就不輸辦公室」、「一般文職進大公司，被弄到累死也是5萬多吧」、「比一般工廠薪水高」、「薪水比一堆傳產還多呢」、「可能就他家的啊，飲料賣穩定的很好賺」、「你去一般公司上班，未必比他現在這樣好」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

而po文也釣出知情人透露，「店長不是領月薪的，熱門的點你業績好，分紅是能跟科技業拚的。我弟弟就是大苑子竹科附近的店長，接單接到手軟」、「50嵐店長3萬6000到5萬的樣子」、「就自家開的啊！有些店面也是自己的，加盟店也不只一間，在家太無聊就出來搖，涼涼的，如果店面又是自己的那更不得了，現在時薪170元，其實也屌打一些中南部傳產了，自己招的都是當地學生、年輕妹子，比科技廠傳產的臭肥宅香多了」、「有認識一位先生，會穿著某知名連鎖飲料店logo制服買東西，但他除了騎機車，也開保時捷跟賓士，給你參考」。

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