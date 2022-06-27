男用驗孕棒「竟出現2條線」驚呆！　眾急勸看醫生：可能是睪丸癌

▲網友急勸原PO快去看醫生。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一般來說，女性才會使用驗孕棒，測試自己有沒有懷孕，不過如果是男生使用，會發生什麼事呢？一名男網友表示，長輩本來要買快篩試劑，結果買錯買成驗孕棒，他想說好奇測試看看，結果竟然出現兩條線，讓他非常驚慌，求助網友「這是正常的嗎？」貼文曝光後，不少網友驚喊「可能有睪丸癌」。

原PO在PTT發文，「急！認真問：男生驗孕有淡淡陽性正常嗎？」家中長輩本來要買快篩試劑，結果買常驗孕棒，在好奇心驅使下，想說用不到可以拿來驗驗看，結果竟然呈現「陽性」反應，雖然第二條線的顏色不深，但仍可以看到淡淡的線，「有人知道這是怎麼回事嗎？」

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貼文一出，不少網友提到「可能是睪丸癌」，「好像真的要去檢查一下」、「聽說與睪丸癌有關」、「之前新聞有報過了，有睪丸癌的可能」、「快去看醫生」、「看醫生吧！原PO本來要搞笑，最後笑不出來」、「蛋蛋的憂傷，記得上來報平安」、「可能是睪丸癌，這不是開玩笑，去看醫生！」

▲驗孕棒出現第二條淡淡的線。（圖／翻攝自PTT）

事實上，本站2019年曾報導《19歲少男腹痛...拿驗孕棒驗尿「呈陽性」！已罹患睪丸癌第4期》，驗孕棒的原理為偵測「人絨毛膜促性腺激素」（hCG）的測試，這是由胎盤分泌的激素，也是胚胎受孕後就會立即分泌的激素。

劍橋大學醫院的顧問腫瘤學家馬薩爾醫生（Danish Mazhar）提到，hCG同樣也是罹患睪丸癌的訊號，通常會由睪丸腫瘤產生，「若是癌症已經擴散，那麼hCG的分泌數就會非常高，若是臨床症狀與睪丸癌相符的話，那麼透過驗孕來偵測尿液中的hCG，就會是很有效的診斷方法」；不過驗孕棒並不是睪丸癌的確診指標，也不是每次都可以剛好測出來，建議進一步尋求醫療單位協助。