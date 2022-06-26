　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛殭屍展超失望　他PO照「5分鐘就看完」怒喊詐騙！網1句反酸

記者施怡妏／綜合報導

台南市立美術館的「亞洲的地獄與幽魂展覽」在25日正式開展，吸引大批民眾入內參觀，衝著逼真的殭屍而朝聖，有網友分享參觀後非常失望，「5分鐘就看完了」，非常空虛，直呼「根本是詐騙」。貼文曝光後，有網友幫補血，「那是文物藝術展，想看一小時妖怪展，直接去樂園的鬼屋」。

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展,殭屍展。（圖／記者吳世龍攝）

▲台南市立美術館的「亞洲的地獄與幽魂展覽」。（圖／記者吳世龍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在網路論壇《巴哈姆特》發文，點出2個問題，第1點是動線差，從門口到進到館內，排了1個小時，上樓還得再等1小時，「如果現場買票，買票要1小時」，現場沒有工作人員引導。展廳分成E-H「個別獨立」，也同樣沒有工作人員疏導，所有人都卡在H廳看「招牌3隻殭屍」。

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天排隊人潮。（圖／記者吳世龍攝）

▲開展第一天排隊人潮。（圖／記者吳世龍攝）

第2點則是「展覽非常空虛」，E-H廳陳列密度和深度都非常差，「其中兩廳居然還展電影海報」。他指出，F廳混展了東南亞（台灣與福建沿岸）、中亞（西藏、印度）、東亞（日本）元素，但彼此之間的差別只在入口用短短不到100字帶過，「台灣史博館借展的地獄十殿絲箔畫也只是展出，完全沒有深入內容」。

原PO指出，G廳則是泰國佛教，但對泰國佛教獨特信仰與文物一概欠奉，半個展廳都是電影海報與道具，接著就是擺著殭屍的H廳，除了殭屍還會看到現代藝術，「H廳主軸算是現代藝術，這不是一個歷史展廳，唯一賣點就是3隻道具殭屍」，而且還限時5分鐘。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們指出，這是文物藝術展，不是鬼屋 。（圖／翻攝自PTT）

該篇貼文被網友轉發到PTT上，「基本上你在官網看到什麼，裡面就是什麼，沒有額外的東西」。網友們也在底下留言，「感謝跟風首刷心得，笑死」、「重點是要體驗塞車跟排隊」、「南部有得看就好，還嫌」、「以為展出考古出土殭屍」、「其實這個莫名其妙就紅，明明是很普通的展覽」、「IG上一堆展覽圖，看完直接滅火」

不過也有網友跳出來說話，「那是文物藝術展，又不是鬼屋」、「一開始本來就不是定位在大型展覽吧」、「那是美術館又不是鬼屋，一堆跟風仔當成鬼屋」、「不然你是想看到什麼，本來就這樣而已呀」。

也有網友指出，購票之後一、二館的展覽都可以看，其實CP值很高，「美術館是一二館共用，你其他展區不看，同樣的錢你當然會覺得不值得」、「南美館有兩館，當天的票就是不限次數，兩個館都能看」、「明明就還有一館的柯錫杰和蔡草如，二館的建築3年展、陳澄波和建城400年展」、「那個票錢去看二樓的台灣早期畫家展就很值得」。

►無敵好吃！「豆乳優格」特價了　黑糖黃豆粉口味必試

ET快訊
BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝
輪胎行長子「4身分」捧斗　陳彥翔受刮肉痛…不知今告別式
快訊／台中宣布國、高中生7／1恢復實體課　暑輔建議半天
安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普　法院強硬出手了
首例猴痘25歲男仍收治負壓隔離病房　9名接觸者現況曝
全新休旅車牽不到3小時遭撞爛！　車主超崩潰
逛殭屍展超失望　他PO照「5分鐘就看完」怒喊詐騙！網1句反酸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹市+837　第三輪快篩實名制將啟動！長輩疫苗禮券再延長

快訊／殭屍展宣布「停止售票」！　最後入場時間曝光

快訊／台中宣布國、高中生7／1恢復實體課程　暑輔建議半天

宜蘭+786！連10天千人以下　林姿妙仍籲鄉親遵守防疫措施

首例「猴痘」個案仍收治負壓隔離病房！　9名接觸者現況曝

彰化+2761！滿5歲至6歲國小未入學幼童　明後天線上預約BNT

桃園+3791　6／27、6／29再推長者接種專案

屏東+1655！6／27輝瑞兒童疫苗開打　快篩實名制第三輪7／1實施

今增134死！30多歲女「打過3劑疫苗」染疫亡

逛殭屍展超失望　他PO照「5分鐘就看完」怒喊詐騙！網1句反酸

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

摩鐵雙屍案！女疑懷孕　不滿淪小三...談判遭殺害

竹市+837　第三輪快篩實名制將啟動！長輩疫苗禮券再延長

快訊／殭屍展宣布「停止售票」！　最後入場時間曝光

快訊／台中宣布國、高中生7／1恢復實體課程　暑輔建議半天

宜蘭+786！連10天千人以下　林姿妙仍籲鄉親遵守防疫措施

首例「猴痘」個案仍收治負壓隔離病房！　9名接觸者現況曝

彰化+2761！滿5歲至6歲國小未入學幼童　明後天線上預約BNT

桃園+3791　6／27、6／29再推長者接種專案

屏東+1655！6／27輝瑞兒童疫苗開打　快篩實名制第三輪7／1實施

今增134死！30多歲女「打過3劑疫苗」染疫亡

逛殭屍展超失望　他PO照「5分鐘就看完」怒喊詐騙！網1句反酸

法人看好金融股填息／除息後有望漲一波　「現在就可進場」

基輔遭俄軍飛彈砲轟！民宅大樓遇襲起火　多人遭活埋受困

竹市+837　第三輪快篩實名制將啟動！長輩疫苗禮券再延長

法人看好金融股填息／一表看外資買超　這3檔大敲逾500股

基隆少年糾人談判搞烏龍！對無辜4民眾潑辣椒水　再砸3車玻璃

人妻掛屍吊扇上！尪悲痛報案　4歲兒1句話逆轉案情「兇手是爸爸」

預測兄弟下週「洋投」套餐？曾總不刻意調度

南美館地獄與殭屍展破千人朝聖！蕭壠文化園區推「免費收驚」

BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝...賠5萬+判拘20天

租屋洗衣服不拿！「資深學姊」3小時才出現噁炸　網怒曝1招報復

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

國內首例猴痘患者「照片公布」　衛生局：與國外不太一樣

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

爸爸拋棄2兒另結新歡！生病回頭要他們撫養

可能有颱風生成　影響台灣關鍵曝光

「奔摩鐵沒修竿」單身妹曝習慣了！老司機看傻

7/15起國旅有補助！最多領1300元

公公不想居隔　人妻出招「飯菜加料」

醫第4劑打這疫苗　「紅腫痛都沒有！真的差很大」

猴痘殺入！台大醫：做到這3點不用怕

快訊／今增134死！本土+39586

排隊看完殭屍「他後悔了」　網秒挺不去了

墾丁比基尼妹「翹臀上山」！後方照1.8萬人朝聖

壞壞捲毛男霸凌超商店員　她1句話猛嗆被讚爆

更多熱門

相關新聞

快訊／殭屍展宣布「停止售票」！

快訊／殭屍展宣布「停止售票」！

台南市美術館和法國凱布朗利博物館合作展出「亞洲的地獄與幽魂」25日正式開展，延續殭屍熱潮，今（26日）展場同樣被人潮塞爆，稍早官方緊急PO文宣布暫停售票，並提醒持票民眾閉館時間為晚間6點整，把握觀展時間。

秋田犬應景殭屍展戴帽子、貼符咒

秋田犬應景殭屍展戴帽子、貼符咒

吹冷氣按「遙控器1神鈕」省電又舒服！全場認證

吹冷氣按「遙控器1神鈕」省電又舒服！全場認證

家人花5百萬買透天　20年後一聽賣價他傻了

家人花5百萬買透天　20年後一聽賣價他傻了

殭屍展爆人流！四叉貓：感謝新竹靈糧堂賜箭

殭屍展爆人流！四叉貓：感謝新竹靈糧堂賜箭

關鍵字：

殭屍展台南市立美術館亞洲的地獄與幽魂展覽PTT巴哈姆特

讀者迴響

熱門新聞

李嘉欣4器官重創瀕死「半年後驚人近況曝光」！

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

家人花5百萬買透天　20年後一聽賣價他傻了

猴痘殺入台灣　「居家2物品」要注意

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

國內首例猴痘患者「照片公布」　衛生局：與國外不太一樣

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

「北海岸鬼樓」真的有人住！　他一口氣買12戶曝：裝監視器等鬼

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

反骨艾瑞絲爆「代言非法詐騙黑網」！酷炫道歉了

吃蘑菇「讓私密處臭爆」是真的！

真店長無誤！阿緯神救援《營業中》

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

更多

最夯影音

更多
22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面