逛殭屍展超失望　他PO照「5分鐘就看完」怒喊詐騙！網1句反酸

記者施怡妏／綜合報導

台南市立美術館的「亞洲的地獄與幽魂展覽」在25日正式開展，吸引大批民眾入內參觀，衝著逼真的殭屍而朝聖，有網友分享參觀後非常失望，「5分鐘就看完了」，非常空虛，直呼「根本是詐騙」。貼文曝光後，有網友幫補血，「那是文物藝術展，想看一小時妖怪展，直接去樂園的鬼屋」。

▲台南市立美術館的「亞洲的地獄與幽魂展覽」。（圖／記者吳世龍攝）

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有網友在網路論壇《巴哈姆特》發文，點出2個問題，第1點是動線差，從門口到進到館內，排了1個小時，上樓還得再等1小時，「如果現場買票，買票要1小時」，現場沒有工作人員引導。展廳分成E-H「個別獨立」，也同樣沒有工作人員疏導，所有人都卡在H廳看「招牌3隻殭屍」。

▲開展第一天排隊人潮。（圖／記者吳世龍攝）

第2點則是「展覽非常空虛」，E-H廳陳列密度和深度都非常差，「其中兩廳居然還展電影海報」。他指出，F廳混展了東南亞（台灣與福建沿岸）、中亞（西藏、印度）、東亞（日本）元素，但彼此之間的差別只在入口用短短不到100字帶過，「台灣史博館借展的地獄十殿絲箔畫也只是展出，完全沒有深入內容」。

原PO指出，G廳則是泰國佛教，但對泰國佛教獨特信仰與文物一概欠奉，半個展廳都是電影海報與道具，接著就是擺著殭屍的H廳，除了殭屍還會看到現代藝術，「H廳主軸算是現代藝術，這不是一個歷史展廳，唯一賣點就是3隻道具殭屍」，而且還限時5分鐘。

▲網友們指出，這是文物藝術展，不是鬼屋 。（圖／翻攝自PTT）

該篇貼文被網友轉發到PTT上，「基本上你在官網看到什麼，裡面就是什麼，沒有額外的東西」。網友們也在底下留言，「感謝跟風首刷心得，笑死」、「重點是要體驗塞車跟排隊」、「南部有得看就好，還嫌」、「以為展出考古出土殭屍」、「其實這個莫名其妙就紅，明明是很普通的展覽」、「IG上一堆展覽圖，看完直接滅火」

不過也有網友跳出來說話，「那是文物藝術展，又不是鬼屋」、「一開始本來就不是定位在大型展覽吧」、「那是美術館又不是鬼屋，一堆跟風仔當成鬼屋」、「不然你是想看到什麼，本來就這樣而已呀」。

也有網友指出，購票之後一、二館的展覽都可以看，其實CP值很高，「美術館是一二館共用，你其他展區不看，同樣的錢你當然會覺得不值得」、「南美館有兩館，當天的票就是不限次數，兩個館都能看」、「明明就還有一館的柯錫杰和蔡草如，二館的建築3年展、陳澄波和建城400年展」、「那個票錢去看二樓的台灣早期畫家展就很值得」。