全台最媽寶地區在哪？答案曝光...網全笑噴：怎麼又是Amber

▲網紅台南Josh遭前妻家暴、痛罵是死媽寶。（圖／翻攝自Facebook、IG／巴毛律師混酥團授權使用、台南Josh）



實習記者林郁婷／綜合報導

YouTuber「台南Josh」1月遭前妻Amber暴打，新家牆上還被用紅筆寫下「死媽寶^U^」，事後不管是媽寶還是這個符號（^U^）都在網路上引發網友討論。近日一名網友分享高雄市路竹區的區徽，正好和Amber在牆上留下的圖案相似，再度讓網友們爆笑，「怎麼又跟Amber有關係啦」。

一名網友在PTT笑話板以「台灣最媽寶的地區？」為題發文，要大家猜猜是哪個鄉鎮市區，之後揭曉答案為高雄市路竹區，因為路竹區的區徽和台南Josh的前妻Amber留下的符號「^U^」非常雷同，他也附上區徽圖，可以看到綠色圓圈裡有一個笑臉圖案，乍看之下真的非常像。

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▲高雄市路竹區區徽。（圖／翻攝自高雄市路竹區公所網站）



文章一出，留言區全被網友的「^U^」洗版，還有人大讚原PO，「怎麼找到這個的，真的笑死」、「太強了，根本媽寶聖地」、「原來台南Josh住路竹」、「我以為是台南（男）呢」、「笑得我心裡發寒」、「^U^好壞喔！有問過路竹人的感受嗎？」、「怎麼又是Amber啦」。

據了解，高雄路竹區公所網站指出，該區徽的設計，以竹字為造型，下部交叉環而成路，外圍的大圖代表路竹居民意見融合一團和氣，顯示容忍的精神，而微笑臉譜是整個構圖的總結，代表路竹區的人，人人以微笑待人，以微笑處事，是開朗的、團結的、祥和的。