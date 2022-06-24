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長新冠有望找到檢驗法　研究曝：患者血漿都含有「這種蛋白」

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗,檢測。（圖／路透）

▲部分新冠患者可能出現疲勞、呼吸困難、腦霧以及缺乏嗅覺或味覺等「長新冠」（long COVID）現象。（資料照／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

外媒報導，約有10%到30%的新冠肺炎患者受「長新冠」（long COVID）所苦，然而，一項小型研究發現，部分長新冠病例可能是免疫系統對潛伏在體內某處的新冠病毒（SARS-CoV-2）感染的反應。未來有機會藉由檢測血液中是否存在棘蛋白（spike protein），來評估患者是否發展出長新冠。

據路透社報導，一項發布在醫學論文預印本資料庫「medRxiv」的研究中，研究人員從63名新冠患者身上長期收集多次血漿樣本，發現其中37人病況發展成長新冠。在多數長新冠患者血漿樣本中，長達12個月期間都能檢測出病毒表面的棘蛋白，相反地，沒有長新冠的血漿樣本則不存在這種棘蛋白。

研究論文指出，這種「在血液中循環」的棘蛋白可能意味著，患者的體內存在「活性病毒庫」。但在此研究中看不出病毒庫確切存在體內哪個位置。另外，研究人員過去曾在兒童患者首次感染COVID-19數周後，在他們的胃腸道發現具活性的病毒，其他研究也曾在染疫症狀出現後「已達7個月」的病例中，找到多個解剖部位出現病毒的遺傳證據。

研究人員認為，如果這項分析結果能在更大規模的研究中得到證實，那麼未來有機會可以藉由，患者自染疫以來經過一段很長時間後，血液中是否還存在病毒的棘蛋白作為「檢驗長新冠」的一種方式。

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關鍵字：

長新冠long COVID新冠肺炎腦霧後遺症COVID-19

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