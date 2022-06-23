姬路市出現首例「BA.4本土確診」！　日本境內第2例

▲日本出現第2例BA.4本土確診案例。（示意圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

日本兵庫縣姬路市23日宣布，市內出現Omicron亞變種BA.4的確診病例，而這也是日本全國除了境外移入外的第2例BA.4確診，第1例是出現在岡山縣。

根據《日本放送協會》報導，姬路市23日表示，一名50多歲女性13日出現倦怠與頭痛等症狀，因此前往民間檢測站進行篩檢，結果呈陽性。由於她的症狀較輕微，因此確診後便待在家中自主休養，不過姬路市環境衛生研究所經過基因定序後，23日正式確認該名女子感染的是BA.4變異株。

據調查，該名女性並沒有海外旅遊史，疑似是在境內遭到感染。Omicron亞變種BA.4自1月首度在南非被檢測出後，數個月內迅速入侵多國，由於傳染力驚人，目前在多個國家的感染病例數也持續上升中。

日本雖然曾有數例境外移入的BA.4感染案例，但是此次卻是國內除了機場檢疫外，第2次發現BA.4感染案例，在此之前則是在岡山縣發現首例BA.4確診。

根據日本國立傳染病研究所6月3日的資料顯示，儘管目前尚未有足夠的科學證據顯示BA.4變異株與其他Omicron變異株在重症率上有明顯差異，但仍有必要密切監控這款新變異株。

姬路市強調，未來會持續掌控市內的變異株動向，如有任何消息也會對外公布。此外，儘管市內已經出現BA.4變異株，但基本防疫政策仍不會改變，同時也呼籲民眾確實做好防疫。

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