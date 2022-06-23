兒童第2劑疫苗「僅6成有意願」　北市規劃8月再度集中接種

▲台北市副市長蔡炳坤視察銘傳國小BNT疫苗接種作業。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

配合指揮中心宣布，5至11歲兒童第2劑疫苗接種間隔縮短為4至8週，台北市日前開設4個兒童疫苗接種站，6月23日至7月2日再規劃到校接種。台北市副市長蔡炳坤表示，台北市疫苗現況為「六箭齊發」，希望讓學生在暑假前打完，倘若有尚未施打疫苗者，也規劃於8月再一次集中接種。

蔡炳坤23日上午視察銘傳國小BNT疫苗第2劑接種作業，他表示，今日為BNT疫苗第二劑接種首日，目前北市共有4種兒童疫苗施打作業同步進行，包括第1劑莫德納、第2劑莫德納、第1劑BNT、第2劑BNT等，目前第1劑接種率達到65％，而第2劑意願為六成左右。

蔡炳坤提及，有部分人質疑兒童疫苗第2劑意願僅第一劑總數的六成，落差看起來有一點大，而北市府也在了解其因素，可能有2點狀況，包括滿12歲者進入青少年疫苗，以及家長認為不要滿4週就立刻接種第2劑疫苗，可等到暑假期間接種。

蔡炳坤指出，台北市一定會滿足所有家長的需求，現在是多種管道、所謂「六箭齊發」進行，第一箭為6月23日至7月2日到158所國小內接種，第二為莫德納第二劑在6月15日、6月18日、6月25日於全台北市4區接種完畢，第三為6月28日至7月2日於12行政區各開設1處接種站，提供私立、獨立幼兒園5至6歲幼兒接種疫苗。

蔡炳坤稱，第四為台北市第17期疫苗預約平台，民眾可於預約平台到診所接種疫苗；第五為各大醫院提供兒童門診施打，第六支箭則是國、高中生青少年疫苗的入校接種，預計6月24日以前施打完畢，希望「六箭齊發」可讓學生在暑假前打完疫苗，安心放暑假。

最後，蔡炳坤透露，倘若還是沒打到疫苗的民眾，可在7、8月暑假期間透過疫苗平台、醫院兒童門診預約，每週都會有名額，且正在規劃8月再進行一次集中接種，並以12行政區來做規劃，規劃完畢後會再向外界說明。