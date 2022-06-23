Novavax最快7月開打！北市擬65歲↑長者先接種　可供「到宅服務」

▲台北市副市長蔡炳坤視察銘傳國小BNT疫苗接種作業。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌23日表示，2000萬劑莫德納疫苗預計7月初可到貨45萬劑，部分可供90萬名6個月至5歲幼兒接種；而指揮中心日前也稱，已通過EUA的200多萬劑Novavax疫苗盼7月到貨、7月中下旬開打。面對疫苗最新進度，台北市副市長蔡炳坤說，許多長者等待Novavax已久，呼籲中央思考接種順序。

針對幼兒接種莫德納疫苗規劃，蔡炳坤23日下午視察銘傳國小BNT疫苗第二劑接種作業時回應，中央預計7月可開打6個月至5歲幼兒的莫德納疫苗，但仍待6月底通過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，會議後才能做最後確認，目前北市府已有在做討論。

蔡炳坤說明，7月剛好落在暑假期間，6個月至5歲孩童有些在托嬰中心，也有些在幼兒園或家中，北市府會思考何種規劃才能讓家長較為方便，但同時也擔心要替幼兒接種莫德納時，BNT疫苗會不會進來台灣？而中央目前說只有莫德納向台灣提出申請，BNT尚未申請，倘若BNT幼兒疫苗沒有要進來台灣，就會相對單純化，否則仍要考慮家長意願問題。

另外，關於Novavax疫苗可望於7月到貨並開打，蔡炳坤認為，許多長者等待Novavax已久，目前75歲以上長者接種比例最低，有些長者認為次蛋白疫苗對其副作用較小，所以在第一線聽到許多長者的需求。

蔡炳坤指出，倘若Novavax疫苗在7月抵台並接種，北市府已有安排疫苗接種的經驗，可透過預約平台、醫院、中型接種站等，甚至有需求的話可為長者「到宅服務」，所以建議中央「稍微把順序思考一下」，或許讓65歲以上長者接種Novavax是一種方式。