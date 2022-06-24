確診率14.59％！陳建仁估死亡數10天後下降　做好3件事最有效

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部昨日（23日）在行政院進行最新「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，全國確診率為14.59％，也是選擇共存之後，全台6大區域疫情首次出現全面下降的趨勢。前副總統、中研院院士陳建仁預估，隨著疫情趨緩，大約10至14天後死亡人數就會降下來。

▲國內疫情正在逐漸趨緩。（資料照／記者屠惠剛攝）

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衛福部23日發表最新「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，在國內疫情部分，目前國內共有342萬5268例本土病例，其中6月16日至6月22日新增36萬6628例，較前一週（6月9日至6月15日）的45萬1358例下降19％。衛福部進一步指出，北北基宜、桃竹竹苗及花東地區各下降22％，中彰投下降17％，雲嘉嘉南下降12％，高屏下降20％。

▲目前國內累計共有342萬5268例本土病例。（圖／行政院提供）

但儘管疫情已逐漸下降，對比6月9日至6月15日數據，當時雲嘉嘉南的疫情仍在上升，所以本週是我國選擇與病毒共存以來，首次全國各地疫情皆呈現下降趨勢。衛福部也在報告中提到，現階段國內疫情仍屬於廣泛社區流行，全國確診率為14.59％，不過高峰已經過去了，疫情正在逐漸下降，中重症病例也呈現下降趨勢。

此外，23日新增166例死亡，死亡人數仍居高不下，各界也很關心這個議題。前副總統、中研院院士陳建仁23日接受「震傳媒」節目主持人黃光芹訪問，談到國內疫情的死亡人數，他表示，根據牛津大學研究，預估大約10至14天後死亡人數就會降下來。

▲23日新增166例死亡。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥也提到，死亡屬於落後指標，針對這部分指揮中心已增加口服藥開立及提供的比例，目前大約達到8％，希望更快速的診斷和治療能讓死亡率早日降下來。

莊人祥坦言，整體疫情走向的確樂觀，但個案數是否會下降仍要持續關注，一切還是要靠民眾繼續「戴好口罩、保持適當人流、打疫苗」，做好這3件事，才有可能讓疫情降低，「需要考慮的部分事實上相當多元。」