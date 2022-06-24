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莊人祥估確診每週可降1萬例　專家揭2狀況恐讓疫情再起

記者黃翊婷／綜合報導

國內疫情逐步趨緩，指揮中心發言人莊人祥昨日（23日）表示，現在看起來似乎每週可以下降1萬例。不過，前疾管局副局長施文儀提醒，目前因為沒有干擾因素，疫情趨緩是篤定的，但有2種狀況要注意，如果Omicron亞型變異株BA.4、BA.5掀起全球大流行，並成為國內主流病毒株，到時疫情恐怕又會再起。

▲行政院長蘇貞昌31日視察桃園國際機場邊境防疫時表示，6/1日起入境旅客採採唾液篩檢，今天凌晨入境旅客依序接受桃園檢疫人員指揮進行唾液篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲我國自6月1日起，入境旅客皆改採唾液篩檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，全國免疫防火牆目前平均達72％，其中以北北基桃最高有79％，彰投雲嘉區域65％最低，預估北部地區6月底單日確診數將少於萬例，而竹苗宜花東、台中、台南、高雄地區也會隨之降至地方流感標準，全國將逐步邁入「地方流行平原期」，走向地方流感化監測。

指揮中心發言人莊人祥也坦言，現在看起來似乎每週可以下降1萬例，整體疫情走向的確樂觀，但民眾還是要繼續做好「戴好口罩、保持適當人流、打疫苗」這3件事，才能讓疫情早日趨緩。

根據《聯合新聞網》報導，前疾管局副局長施文儀提醒，疫情會逐漸趨緩是篤定的，因為近期國內沒有太大的干擾因素，但如果出現2種情況，也就是Omicron亞型變異株BA.4、BA.5掀起全球大流行，並成為國內主流病毒株，可能就會再次掀起另一波疫情；至於本土病例確診數，他預估7月底單日確診個案就有可能下降至1萬例。

關於BA.4、BA.5是否會引發另一波疫情，感染科權威黃立民先前也曾表示，這2株變異株最主要的威脅在於「會讓感染過新冠肺炎的人再次感染」，現階段國內主流病毒株為BA.2，如果剛感染完仍會有部分保護力，加上疫苗接種，應該不至於在近期造成影響，然而2至3個月過去之後，民眾本身的免疫力開始下降，加上變異株免疫逃脫特性，恐怕秋冬時節，大概9、10月的時候就會有另外一波疫情來襲。

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