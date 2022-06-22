花蓮受水蜜桃及紅豆受損可申請現金救助　受理期限至7／1止

▲花蓮縣政府曾邀集相關單位組成勘災小組，現地勘察受災情形。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農委會21日公告花蓮縣秀林鄉水蜜桃、壽豐鄉紅豆為辦理「3月下旬霪雨及5月中旬霪雨」農業天然災害現金救助地區，受災農友可自6月22日起至7月1日止到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

受近期連續降雨影響，花蓮縣秀林鄉水蜜桃有授粉不佳、著果不良等遲發性災情，壽豐鄉紅豆則發生子實發芽、豆莢腐爛、發霉等情況。縣府獲報後立即邀集相關單位成立勘災小組現地勘察，發現確有不少栽種面積發生災病，遂向農委會爭取現金補助，協助受災農友儘早復耕復建，保障收益。

▲▼秀林鄉水蜜桃有授粉不佳、著果不良等遲發性災情;壽豐鄉紅豆則發生子實發芽、豆莢腐爛、發霉等情況。

農業處科長吳秉叡說明，秀林鄉受損「水蜜桃」救助額度每公頃為9萬5000元、壽豐鄉受損「紅豆」救助額度每公頃為2萬8000元；農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：

一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）。

二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

縣府農業處提醒，本次災害救助受理期限至7月1日止，例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損。

另外，花蓮縣府也請各公所注意轄區時令作物生長情況，倘有疑似天然災害所致的損害，請儘速通報。