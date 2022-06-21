河南多間村鎮銀行爆「取錢難」　儲戶赴鄭州維權健康碼集體變紅

▲河南部分村鎮銀行自4月起陸續傳出「取錢難」的狀況。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸銀保監會有關部門負責人5月18日表示，4家村鎮銀行股東的河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安機關已立案調查。這份通告間接說明，儲戶的存款可能變成被非法吸收的「公眾資金」，因此，大量外地儲戶看到消息後，前往河南鄭州，試圖取回自己的積蓄，不料，健康碼卻集體變紅，因而將整起事件成為輿論熱議焦點。

▲儲戶要前往河南提領存款，健康碼卻突然變成紅碼。（圖／翻攝微博）

《北京商報》報導，這些健康碼突然變紅的人，有一個共同的身份，即河南一些村鎮銀行的儲戶，據介紹，他們原本準備在6月13日從各地趕到鄭州。然而因為健康碼變紅，他們中有不少人還未離開當地就已經寸步難行。

河南民眾白女士4月19日想取錢時發現系統異常，隨後她在一個微信群中看到，很多儲戶反映，銀行從18日開始「系統維護」，儲戶們不能再在線上進行存取款的操作。另一名任先生則是登入App時發現無法提領現金，前往銀行才發現排隊民眾很多，都是因為系統異常。

此次河南、安徽6家村鎮銀行涉及的人數多達40萬，資金高達近400億（人民幣，下同）。6家村鎮銀行的400億存款中，有300億都是通過線上存入。浙江溫州的建築商人葉峰事發前在柘城黃淮、上蔡惠民、開封新東方三家村鎮銀行合計存入了近4000萬元。

▲部分存戶前往禹州新民生銀行分行欲提領存款。（圖／翻攝微博）

葉峰表示，「（他們）做了一個假系統，央行系統沒有錄上，這就是個局，把全國的資金往裡面套。這是一個有組織有預謀的詐騙銀行。」然而讓他最不安的是，自4月18日至今，河南政府與銀監部門一直沒有建立和40多萬儲戶的溝通機制，讓儲戶們心急如焚。

河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人18日表示，禹州新民生等村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明，相關資金情況正在排查。該負責人還特別提到，責成相關村鎮銀行緊緊依靠當地黨委政府，積極配合公安機關偵辦案件，做好資金信息登記和後續處置工作，依法保護金融消費者的合法權益。同時，提醒相關群眾配合做好信息登記工作。