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花蓮秀林鄉疫苗接種率最低　5至11歲學童第2劑6／27開打

▲花蓮縣18、19、20日3天共計新增2000例確診，染疫人數總計53199人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣18、19、20日3天共計新增2000例確診，染疫人數總計53199人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府在20日召開疫情說明記者會上宣布，滿 5歲至11歲學童接種「第二劑」BNT或莫德納疫苗，將自6月27日至7月5日安排入校接種，縣府教育處已發函至各校調查學童第二劑疫苗接種意願，並提供家長7天思考期於6月22日前將調查表交回學校。

▲花蓮縣18、19、20日3天共計新增2000例確診，染疫人數總計53199人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局長朱家祥在記者會上表示，從數據中顯示出疫情已逐漸趨緩，但仍需積極防疫。

衛生局長朱家祥在記者會上表示，從數據中顯示出疫情已逐漸趨緩，請民眾安心生活，但仍需積極防疫。

朱家祥並指出，目前全縣各鄉鎮市第一劑疫苗接種率為85.4%、第二劑疫苗接種率為76.4%、第三劑疫苗接種率為61.3%，其中吉安鄉第一劑疫苗接種率87.4%及第二劑疫苗接種率80.1%皆高於全國平均，另外新城鄉第一劑疫苗接種率85.8%及花蓮市第一劑疫苗接種率86.4%也高於全縣平均；卓溪鄉第一劑疫苗接種率80.4%、第二劑疫苗接種率65.6%、第三劑疫苗接種率48%，以及秀林鄉第一劑疫苗接種率80.7%、第二劑疫苗接種率70.8%、第三劑疫苗接種率52.2%皆均低於全縣及全國平均數，鼓勵鄉親符合接種資格應盡早預約接種，提升自我防禦力。

▲花蓮縣18、19、20日3天共計新增2000例確診，染疫人數總計53199人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

5歲至11歲學童接種「第二劑」BNT或莫德納疫苗，將自6月27日至7月5日安排入校接種。

目前花蓮縣共有70家診所提供確診民眾進行遠距或視訊診療，朱家祥提醒，如果確診民眾經視訊診療後，於24至48小時內在健保快易通上查無確診資料或未收到簡訊，請再主動撥打電話與診所聯繫，以確認資料是否成功上傳至系統。

▲花蓮縣18、19、20日3天共計新增2000例確診，染疫人數總計53199人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

統計數字顯示，花蓮秀林鄉疫苗接種率最低。

中醫方面，花蓮北區共18間、南區共4間提供中醫視訊診察，民眾可依自身需求，經視訊診療後，醫生即可開立清冠一號供確診民眾使用。有關各院所清冠1號剩餘情形可電洽鄰近診所，或上網查詢 （https://reurl.cc/0pyNdy）。

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