連續降雨！花蓮水蜜桃及紅豆受損嚴重　勘災提報災損救助

▲▼花蓮縣政府邀請花蓮區農改場、農糧署東區分署組成勘災小組至現地勘查受災情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期連續降雨，花蓮秀林鄉水蜜桃及壽豐鄉紅豆等作物，有農友反映受災情況，花蓮縣政府14日邀請花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組至現地勘查，努力以最快速度，爭取公告農業天然災害現金救助，給予農友權益最大保障。

▲▼秀林鄉水蜜挑授粉不佳及壽豐鄉紅豆有子實發芽、豆莢腐爛、發霉等災情。

縣長徐榛蔚表示，為協助受災農友儘早復耕，花蓮縣政府經農友及公所通報，農業處旋即組成勘災小組進行勘查，勘查結果評估秀林鄉水蜜桃受3月下旬連續降雨影響，有授粉不佳、著果不良等遲發性災情，被害面積約1.1公頃，損害程度60%；壽豐鄉紅豆部分，則受5月霪雨影響，有子實發芽、豆莢腐爛、發霉等災情，被害面積約7.6公頃，損害程度30%；二者均已達現金救助啟動標準。花蓮縣政府將依農業天然災害救助辦法規定，提報行政院農業委員會爭取公告農業天然災害現金救助，以降低農友損失。

徐榛蔚提醒，連續降雨容易造成農作物遲發性的損害，農友近期如有發現農作生長異常，請務必主動向當地公所通報，以確認受災情形；另請基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。

