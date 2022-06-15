高粱、大豆災損15日起現金救助申請　黃偉哲籲農戶儘速提出

▲台南高粱、大豆雨害災損，15日起現金救助申請，市長黃偉哲呼籲農戶儘速提出申請。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

受5-6月降雨影響，台南市高粱植株生長發育受阻、大豆子實腐爛發霉，農損情形嚴重，行政院農業委員會14日公告台南市全市（學甲區及鹽水區除外），為辦理高粱、後壁區為辦理大豆農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

南市長黃偉哲表示，凡符合此項災害救助資格的農戶，請儘速於2022年6月15日至6月24日止，向土地所在地公所提出申請，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

農業局長李建裕進一步表示，此次公告高粱及大豆災損每公頃救助28000元，符合資格的農民請於2022年6月15日至6月24日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農業局表示，農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會、或農業金庫提出申請。