陸央行：6月上半月上海現金投放總量達去年同期4倍

▲人民幣。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海全面復工復產後現金需求集中爆發，為此，大陸央行（中國人民銀行）加大了現金調撥投放力度，6月上半個月的現金供應投放總量達到去年同期的近4倍。

針對市民取現需求集中爆發，疊加疫情影響和養老金集中發放，銀行辦理個人業務的客戶明顯增多，中國人民銀行上海總部表示，已加強分析研判，及時窗口指導，於9日下發《關於加強近期現金服務保障工作有關事項的通知》，先後三次召開各銀行相關職能部門負責人會議，指導各銀行採取必要舉措保障公眾現金需求，切實解決「排隊長」問題。

中國人民銀行上海總部指出，各銀行要提高政治站位，強化責任擔當，牢固樹立金融為民理念，統籌做好疫情防控和金融服務工作。要切實履行主體責任，強化內部統籌管理，有效增強營業網點現金服務能力，切實滿足社會公眾現金需求。

中國人民銀行上海總部提到，要加強現金服務工作的主動性和前瞻性，營業網點和服務窗口“應開盡開”，有條件的營業網點應在雙休日對外營業並提供現金服務；營業時間「能早儘早、能延盡延」，增加有效服務時間；加大ATM機等現金自助設備的運維保障和加鈔頻次，確保現金自助設備服務不中斷。

中國人民銀行上海總部強調，本月養老金集中發放高峰已過，相關銀行「排隊長」問題有所緩解，但受疫情防控等因素影響，現金服務需求仍存在波動性和不確定性。