中央警大聯合畢業典禮　徐國勇勉勵畢業生為打擊犯罪努力

▲警大校長陳檡文今天主持聯合畢業典禮，頒贈獎章給優秀畢業生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央警察大學今（10）日舉行博、碩士與學士班聯合畢業典禮，因應疫情，學校採分流方式辦理，內政部長徐國勇特錄製影片祝福430名畢業生，期許未來能順利通過特考後加入治安維護行列，共同打擊犯罪、維護社會安全努力；校長陳檡文也期勉畢業生，未來在職場上將自身歸零，勇士沒有選擇戰場權利，投入職場後成為稱職人民保母。

▲警大校長陳檡文今天主持聯合畢業典禮，頒贈畢業證書給畢業生代表。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中央警察大學今天舉行聯合畢業典禮，430名博士、碩士與學班畢業生代表因疫情分流辦理，校長陳檡文致詞時指出，雖因為疫情取消邀請長官與畢業生家人參與，但大家祝福畢業生的心不變。同時藉此機會，向所有家長與全體老師致上最誠摯敬意。

▲警大校長陳檡文今天主持聯合畢業典禮，會後與博士、碩士與學士等畢業生代表合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳檡文勉勵畢業生，勇士沒有選擇戰場的權利，未來在職場上，須將自身歸零，從作中學、學中作、學無止境，培養接受挫折、享受失敗之正向心態、堅持操守、維持個人身心健康，廣泛多元學習，厚植自己經驗，相信機會屬於開拓者，奇蹟更需要堅定信念；陳檡文最後祝福所有畢業生投入職場後，能成為稱職的人民保母，共同攜手為打擊犯罪、維護社會安定而努力。