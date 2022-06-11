確診者叫外送用現金付款　她蹲門口撿零錢火大：還站在我旁邊笑

▲外送員遇上確診的客人，行為讓她感到不受尊重。（示意圖／非當事人／記者蔡佩旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

外送平台深受民眾依賴，近年也因疫情推出「無接觸服務」，讓顧客透過線上刷卡付款，不過一名外送員說，她昨（10）日接到一筆訂單，發現顧客把錢放在門口讓她撿，還在一旁笑說他確診正在隔離，讓她相當不滿。

該名外送員昨在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她知道現在很多人確診只能叫外送，所以只要顧客要求上樓，就算5樓沒有電梯她也送得心甘情願，但昨日碰上一名確診的客人，行為讓她感到不受尊重。

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該名外送員提到，她將餐點送上樓後，發現客人把錢放在他家門口的地上，還是零錢讓她慢慢撿，更在一旁笑著說自己確診，讓她非常不滿，「確診可以麻煩用刷卡嗎」、「太欺負人了，現在是你中大家都要陪你中？」

▲外送員發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



文章曝光後，不少網友表示，「放地上讓人慢慢撿真的很缺德」、「錢丟地上站在旁邊笑著是怎樣拿個夾鏈袋裝很困難嗎」、「感覺很侮辱人不尊重人」，但也有人認為，「很多人也沒有信用卡，我覺得可以互相體諒」。

該名外送員補充，她憤怒的點在於這位確診客人的態度，她先前曾遇過一名阿伯也用現金付款，但對方很有禮貌將錢放在袋子裡，還噴了酒精，她就完全不覺得有意見。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

