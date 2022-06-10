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「我把媽媽殺了」照顧癱母身心俱疲　男枕頭悶死她...下場曝

▲桃園市陳姓男子今年2月間不勘長期照顧癱瘓臥病在床母親，以枕頭趁其熟睡之際悶殺致死，圖為處理的命案的楊梅警分局。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市陳姓男子今年2月間不勘長期照顧癱瘓臥病在床母親，以枕頭趁其熟睡之際悶殺致死，圖為處理的命案的楊梅警分局。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區陳姓男子與母親相依為命，因母親癱瘓長期臥病在床，陳男辭去工作照顧，疑似不堪長期照護身心俱疲，今年2月間陳男竟趁母親熟睡之際，以枕頭悶住口鼻導致窒息死亡，事後飲酒自殘，打電話給舅舅請其報警處理。桃檢調查後，陳坦承犯行，辯稱曾與母親想同歸於盡，檢方認為他犯行明確，偵結依殺害直系血親尊親屬嫌將他起訴。

檢警調查，42歲的陳姓男子早年因父親早逝，與65歲的母親相依為命，去年11月間母親因跌倒導致嚴重脊椎側彎、腦血管病變導致癱瘓臥病在床，日常生活均需他人照護，陳男去年12月辭去工作獨力照顧，原本送至護理之家照護，但因疫情期間，親屬探視有侷限，且母親時有情緒躁動，去年底再接回楊梅住家獨立照護。

今年2月19日上午10時許，陳男打電話給舅舅，聲稱以枕頭悶死母親，舅舅趕緊向楊梅警方報案，警方趕抵現場時，陳母已明顯身亡，其中口鼻與嘴唇等處均有瘀血與流血狀況，警方封鎖現場採證，陳男疑似酒醉且有自殘等傷勢，警方將陳男送醫檢查，並報請檢察官相驗。

檢方複訊時，陳男坦承犯行，聲稱母親癱瘓臥病在床，日常生活均需他人照護，母親因病痛失去生活自理能力，他因此感到痛苦，曾思考如何殺害母親之可能，因此於2月19日凌晨4時許，趁母親熟睡之際，以枕頭按壓在母親臉部，再以身體壓住枕頭，導致母親因此窒息，發現母親死亡後開始飲酒，並撞牆自殘等事實。

檢方認為陳男犯行明確，並有其家人證述、檢察官率法醫相驗解剖報告與警政署刑事鑑定報告等佐證，檢方審酌，陳未取得母親明確同意或承諾前即殺害直系親屬，亦未在員警發現前即為自首，惟請審酌陳自始坦承犯行，員警到場時亦未抵抗且自白如何殺害母親等細節，考量對母親使用最小痛苦方式殺害，衡量陳男與母親感情融洽且相依為命，雖無理由剝奪失能母親生命，偵結依殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴，並建請法院量予適當之刑。

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