　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機車行老闆巴頭毆打辱罵8歲繼女　家暴傷害妨害名譽3罪送辦

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片引發矚目，桃園警分局會同市府社會局家防中心社工評估，9日依家暴、傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片引發矚目，桃園警分局會同市府社會局家防中心社工評估，9日依家暴、傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一家機車行老闆對8歲繼女管教不當，女童被巴頭、紙管抽打影片在網路上瘋傳，引發網友肉搜，桃園警方第一時間到場調查後傳喚女童父母到案說明。老闆向警方指稱，因女童愛說謊且在學校霸凌同學，且有偷東西惡習屢勸不聽才出手管教，事後也向社會大眾公開道歉；桃園警方與社會局家防中心社工調查評估後，9日依家暴、傷害與妨害名譽罪嫌函送桃園地檢署偵辦，另外家屬申請緊急保護令亦已核發。

這起機車行老闆對女童家暴案8日晚間在LINE群組與臉書上瘋傳，引發網友撻伐肉搜，影片中在機車行鐵門前，老闆對僅8歲繼女巴頭或以紙管抽打，並破口大罵，女童淒厲哭聲引人憐惜，另還有二段影片則在機車行內「教訓」女兒，老闆以紙管對女童抽打，或以言語大聲質問等畫面引發網友憤怒。

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片引發矚目。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片引發矚目。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

桃園警方指出，員警在網路巡邏查出這起疑似家暴案，依規定通報社會局家防中心社工，轄區埔子派出所員警第一時間前往機車行查訪。經瞭解影像中施暴男子與被害人係父女關係，男子是女童繼父，因教育女兒偏差行為疑似過當，員警將女童接回分局進行保護並通知社工到場評估，女童父母則配合警方調查說明。

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片引發矚目，女童繼父事後錄影向社會大眾鞠躬道歉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片引發矚目，女童繼父事後錄影向社會大眾道歉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經社會局社工評估後，警方訊後9日下午依家暴、傷害、妨害名譽罪嫌將女童繼父函送地檢署偵辦，家屬則申請緊急保護令已核發。

桃園市府家防中心主任林燕婷表示，女童繼父聲稱女童行為而不當管教，已指派社工員到場處理，了解女童身心狀況與安全。警方已先行協助聲請緊急保護令以禁止施暴，家防中心社工也亦與親屬簽署安全計畫，共同維護女童人身安全，女童親屬亦感謝大家關心。後續社工持續針對女童受暴創傷連結學校體系心理諮商輔導，並就女童繼父施虐行為裁處親職教育及評估以主管機關名義提出傷害獨立告訴，未來將結合資源持續關懷女童身心及提升家庭親職照顧功能。

【更多新聞】

►機車行老闆抽打繼女！外婆心疼傳親友鬧大了...女童不當行為曝

►巴8歲繼女！機車行「滿地冥紙」鐵捲門被潑漆　網戰翻：自以為正義

活活打死欠債男！4煞逃亡3天被捕嚇到臉綠　驚知對方驗出確診

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
遭爆「10員工私刑幹部」！　宣昶有怒回應了
46%確診死者3天內亡！　台大醫曝「超額死亡」危險訊號
72K夫外派國外！妻出軌39K男同事　他悲吼：比綠巨人浩克還
明雨彈來襲！這2天轉晴飆36度高溫　下週又有鋒面
LIVE／14歲少女染疫在家猝死　遺言曝光！弟叫不醒她求救無
foodpanda收平台費網友炸鍋　行銷專家這樣說
foodpanda「加送平台費」624人投訴消保官！　業者道
快訊／指揮中心傳將解散　蘇貞昌回應了
史上最高！夫妻豪宅煉毒開瑪莎拉蒂炫富　9600萬被沒收

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭指苛扣新資「會議室變私刑場」　宣昶有怒斥：是毅傳媒的事

偷拍床戰片傳女同學炫「很大」還襲臀　男大生竟辯：呼麻不受控

72K夫外派駐國外！妻出軌39K男同事　他悲吼：比綠巨人浩克還要綠

莾男慘了！燒烤店喝通宵硬要開車　逆向撞2車...衝進騎樓再毀1車

打過2劑BNT！屏東14歲少女染疫4天　昏迷送醫搶救不治

毛孩衝出害女騎士雷殘　4民眾撐傘遮陽紙箱墊地...她上網謝恩人

暖老闆深夜幫員工送飲料！開車接老婆電話　慘成警局新房醉客

赴約買錶屁股被捅一刀！衰男遭搶6萬踼下車　他感覺丟臉不想報警

文化部前司長在傳藝中心副主任內喝花酒收回扣180萬　重判定讞

快訊／泰山住宅3樓起火！女屋主「爬電線桿」逃生重摔送醫

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

遭指苛扣新資「會議室變私刑場」　宣昶有怒斥：是毅傳媒的事

偷拍床戰片傳女同學炫「很大」還襲臀　男大生竟辯：呼麻不受控

72K夫外派駐國外！妻出軌39K男同事　他悲吼：比綠巨人浩克還要綠

莾男慘了！燒烤店喝通宵硬要開車　逆向撞2車...衝進騎樓再毀1車

打過2劑BNT！屏東14歲少女染疫4天　昏迷送醫搶救不治

毛孩衝出害女騎士雷殘　4民眾撐傘遮陽紙箱墊地...她上網謝恩人

暖老闆深夜幫員工送飲料！開車接老婆電話　慘成警局新房醉客

赴約買錶屁股被捅一刀！衰男遭搶6萬踼下車　他感覺丟臉不想報警

文化部前司長在傳藝中心副主任內喝花酒收回扣180萬　重判定讞

快訊／泰山住宅3樓起火！女屋主「爬電線桿」逃生重摔送醫

駁被關起門來大刑伺候　賴清德：跟蔡英文互動很好

雙城開賽3連轟狂炸洋基創史上第7次　還是輸了！

老牌戲院家族9千萬買同社區2戶　賣方處境大不同

遭指苛扣新資「會議室變私刑場」　宣昶有怒斥：是毅傳媒的事

Klook買1送1優惠！甜甜圈兩個39　龍蝦+自助吧吃到飽每人231元

美規Nissan Altima小改款亮相　換上新廠徽、12.3吋大螢幕！

偷拍床戰片傳女同學炫「很大」還襲臀　男大生竟辯：呼麻不受控

小玉道歉認賣「換臉A片」龍龍凌晨心碎發聲！開庭缺席原因曝：不會和解

馬如龍癌逝3年！女兒靈骨塔探望爸爸「偶爾以為你只是去外地拍戲」

李蒨蓉狂咳嗽「不想看醫生」揭逃避心態　拖3週才看診…醫師笑了

社會熱門新聞

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

林義傑公司利用檢警討債　囂張手法曝

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

魔神仔作祟？廟前出現數百腳印

林義傑涉版權蟑螂　竟扯出「地表最強老爸」

快訊／高雄透天厝火警！12F尋獲一具女焦屍

快訊／屏東14歲確診少女昏迷　無心跳搶救中

夫妻煉毒開超跑炫富　不明來源9600萬被沒收

宣昶有生技公司爆苛扣薪資　10員工囚禁幹部太私刑

集體跳槽南一書局　前翰林工程師誤觸機關慘了

碰瓷姐擠進車底　車主一句話逼退

桃山女山友亡　救難人員徒步運下山

14歲確診少女突猝死！弟崩潰求助：姊喘不過氣

更多熱門

相關新聞

抽打繼女遭潑漆、撒冥紙　6正義魔人下場出爐

抽打繼女遭潑漆、撒冥紙　6正義魔人下場出爐

桃園一家機車行傳出疑似家暴案，影片上傳至臉書引發網友肉搜，8日深夜有不明人士前往機車行潑漆、撒冥紙，桃園警方根據監視器留下車號循線查獲湯姓男子到案，並通知同案4男1女到案說明，偵訊後依毀損、恐嚇等罪嫌將湯姓男子等6人移送桃園地檢署偵辦。

巴8歲繼女！機車行滿地冥紙、鐵捲門被潑漆

巴8歲繼女！機車行滿地冥紙、鐵捲門被潑漆

機車行老闆抽打繼女！外婆心疼傳親友鬧大了

機車行老闆抽打繼女！外婆心疼傳親友鬧大了

8歲女童涉霸凌　繼父報紙捲巴頭惹議

8歲女童涉霸凌　繼父報紙捲巴頭惹議

林秉樞律師喊2人相愛相殺　高嘉瑜怒轟

林秉樞律師喊2人相愛相殺　高嘉瑜怒轟

關鍵字：

桃園機車行繼父8歲女童家暴傷害送辦

讀者迴響

熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

網紅夫妻證實已和平離婚

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

國泰產險開第一槍！海外旅平險明起暫停「突發疾病」保障　確診不理賠

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

她冒菜花！治3個月「全部長回來」癢爆　吐一句話醫心疼

恭喜！劉芒被求婚成功擁吻男友

更多

最夯影音

更多
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面