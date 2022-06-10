機車行老闆巴頭毆打辱罵8歲繼女　家暴傷害妨害名譽3罪送辦

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片引發矚目，桃園警分局會同市府社會局家防中心社工評估，9日依家暴、傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一家機車行老闆對8歲繼女管教不當，女童被巴頭、紙管抽打影片在網路上瘋傳，引發網友肉搜，桃園警方第一時間到場調查後傳喚女童父母到案說明。老闆向警方指稱，因女童愛說謊且在學校霸凌同學，且有偷東西惡習屢勸不聽才出手管教，事後也向社會大眾公開道歉；桃園警方與社會局家防中心社工調查評估後，9日依家暴、傷害與妨害名譽罪嫌函送桃園地檢署偵辦，另外家屬申請緊急保護令亦已核發。

這起機車行老闆對女童家暴案8日晚間在LINE群組與臉書上瘋傳，引發網友撻伐肉搜，影片中在機車行鐵門前，老闆對僅8歲繼女巴頭或以紙管抽打，並破口大罵，女童淒厲哭聲引人憐惜，另還有二段影片則在機車行內「教訓」女兒，老闆以紙管對女童抽打，或以言語大聲質問等畫面引發網友憤怒。

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片引發矚目。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

桃園警方指出，員警在網路巡邏查出這起疑似家暴案，依規定通報社會局家防中心社工，轄區埔子派出所員警第一時間前往機車行查訪。經瞭解影像中施暴男子與被害人係父女關係，男子是女童繼父，因教育女兒偏差行為疑似過當，員警將女童接回分局進行保護並通知社工到場評估，女童父母則配合警方調查說明。

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片引發矚目，女童繼父事後錄影向社會大眾道歉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經社會局社工評估後，警方訊後9日下午依家暴、傷害、妨害名譽罪嫌將女童繼父函送地檢署偵辦，家屬則申請緊急保護令已核發。

桃園市府家防中心主任林燕婷表示，女童繼父聲稱女童行為而不當管教，已指派社工員到場處理，了解女童身心狀況與安全。警方已先行協助聲請緊急保護令以禁止施暴，家防中心社工也亦與親屬簽署安全計畫，共同維護女童人身安全，女童親屬亦感謝大家關心。後續社工持續針對女童受暴創傷連結學校體系心理諮商輔導，並就女童繼父施虐行為裁處親職教育及評估以主管機關名義提出傷害獨立告訴，未來將結合資源持續關懷女童身心及提升家庭親職照顧功能。

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