桃市+6081！高中以下恢復實體上課　師生1人確診全班停課3天

▲桃園市長鄭文燦10日在疫情記者會表示，各級學校下週一6/13起將恢復實體上課，若師生1人染疫，全班停課3天。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今（10）日新增6081例本土確診個案，市長鄭文燦主持市府疫情記者會上表示，針對全市各級學校6/13日恢復實體課程，若師生1人染疫，全班停止實體上課3天，改採遠距教學。另外，明（11）日起將開設25處社區接種站，採隨到隨打，提供成年人、兒童施打BNT疫苗，兒童需家長陪同。

鄭文燦指出，有關重症照顧，目前仍由11家責任醫院負責，專責病床有1,332床，已使用38.4%，ICU開設59床，已使用38床，另還有21床。因醫院、診所都投入防疫，社區醫療採檢站慢慢減少，回歸醫院與診所體系。

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鄭文燦呼籲，明（11）日全市開設25處社區接種站，採取隨到隨打措施，提供成年人、兒童BNT疫苗，未成年人需由家長陪同。另外長者60歲以上可以使用免費愛心計程車，並額外贈送2快篩試劑與700元禮券，呼籲符合資格民眾踴躍接種。

另外，因應各級學校6月13日恢復實體課程，教育局已完成防疫指引公布，未來若有師生染疫，1人染疫全班停止實體上課3天，目前確診師生人數與隔離中有2,697人。

教育局長林明裕補充，6月13高國中小及幼兒園恢復實體上課，相關防疫指引包括：

1.各級學校倘有1人確診，該班自主應變三天，並停止實體課程，改採遠距教學。復課前快篩陰性可到校上課。

2.校園教職員工生除飲水、用餐與游泳外均須落實佩戴口罩。

3.室內外體育、音樂、表演藝術類課程及訓練持續佩戴口罩。運動競賽參賽選手與裁判於比賽期間得暫時脫下口罩，但於場外預備及暖身時仍須佩戴。

4.校外教學、畢業旅行及大型活動（包括校慶、園遊會、親職教育日及運動會）等暫緩辦理。

5.高國中小（含幼兒園）室內場地原則禁止外借，倘各校評估租借單位辦理活動之必要性且備完善防疫計畫，本局授權學校自行決定是否借用室內場地；室外場地(含籃球場及遊具等維持供民眾運動、租借及使用，並於每週定期實施清潔消毒。

6.減少跨班、跨校交流活動次數，倘須辦理，務必落實人員造冊並落實校園防疫措施。

7.落實營養午餐衛生安全管理及防疫措施，用餐期間，應維持用餐環境通風良好，不得併桌共餐並禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。

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