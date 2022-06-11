超額死亡恐被低估　台大醫：一定有沒診斷出的黑數

▲各界普遍認為，國內存在不少確診黑數。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

本土疫情延燒，中重症及死亡病例不斷上升，台大國發所兼任教授薛承泰認為，今年「超額死亡」超過4千人，比政府的數據多2倍，可能與對死亡的定義不同有關。而台大兒童醫院院長黃立民直言，一定有因新冠疫情死亡卻沒被診斷出的黑數存在。

內政部昨（10）日公布戶口統計資料，今年5月人口死亡數為1萬7409人，比去年多2301人，更比前年多4137人，薛承泰指出，今年5月新冠確診死亡數僅1300人，扣除人口老化等因素，「超額死亡」比前年多出4千人，比政府的數據多2倍多。

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根據《聯合報》報導，黃立民認為，可能是染疫死亡沒有被診斷出來，或是因為疫情讓醫療量能較緊縮，讓其他的病患因此受到影響，又可能是整體社會壓力大，造成其他病患的病情惡化等，諸多原因都可能造成上述現象。

▲疫情延燒超過2年。（圖／記者湯興漢攝）



台灣受到生育率低迷與老化影響，死亡數、死亡率都在增加，薛承泰表示，如果當年冬天有寒流或流感，可能會導致「超額死亡」，但去年是暖冬，仍比前年多出1萬人死亡，也讓超額死亡數創新高。

而針對今年5月的死亡人口數統計，薛承泰認為，超額死亡的人未必是定義上的確診死亡，可能是施打疫苗後慢性疾病產生作用，或者誘發其他疾病，但可能因為政府對於死亡定義關係，沒有納入相關統計，才產生這樣的差距。