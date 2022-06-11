　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超額死亡恐被低估　台大醫：一定有沒診斷出的黑數

▲▼新冠疫情蔓延，民眾PCR篩檢需求暴增，儘管各大醫院都已派出大量人力，但還是無法消化龐大的篩檢需求。圖為亞東醫院外PCR篩檢區大排長龍的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲各界普遍認為，國內存在不少確診黑數。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

本土疫情延燒，中重症及死亡病例不斷上升，台大國發所兼任教授薛承泰認為，今年「超額死亡」超過4千人，比政府的數據多2倍，可能與對死亡的定義不同有關。而台大兒童醫院院長黃立民直言，一定有因新冠疫情死亡卻沒被診斷出的黑數存在。

內政部昨（10）日公布戶口統計資料，今年5月人口死亡數為1萬7409人，比去年多2301人，更比前年多4137人，薛承泰指出，今年5月新冠確診死亡數僅1300人，扣除人口老化等因素，「超額死亡」比前年多出4千人，比政府的數據多2倍多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《聯合報》報導，黃立民認為，可能是染疫死亡沒有被診斷出來，或是因為疫情讓醫療量能較緊縮，讓其他的病患因此受到影響，又可能是整體社會壓力大，造成其他病患的病情惡化等，諸多原因都可能造成上述現象。

▲▼在總統蔡英文增加篩檢站的指示下，由北榮負責的中正紀念堂車來速PCR篩檢站今天早上八點正式啟用。大批民眾或開車或騎車或步行，大批湧入中正紀念堂進行PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫情延燒超過2年。（圖／記者湯興漢攝）

台灣受到生育率低迷與老化影響，死亡數、死亡率都在增加，薛承泰表示，如果當年冬天有寒流或流感，可能會導致「超額死亡」，但去年是暖冬，仍比前年多出1萬人死亡，也讓超額死亡數創新高。

而針對今年5月的死亡人口數統計，薛承泰認為，超額死亡的人未必是定義上的確診死亡，可能是施打疫苗後慢性疾病產生作用，或者誘發其他疾病，但可能因為政府對於死亡定義關係，沒有納入相關統計，才產生這樣的差距。

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
台灣水果太甜全因時代不同了！　專家認「1作物」糖度真的高
確診者叫外送用現金付款　她蹲門口撿零錢火大：還站旁邊笑
小賈斯汀驚爆罹罕病！　「臉歪嘴斜」面癱模樣曝光
大尺度女Coser偷吃攝影師　性交畫面「沒剪乾淨」遭狠甩
30人9車夜襲萬華！沿路棍棒砸店　3養生館遭殃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男車長偷拍女列車長竟稱「想打那兩顆籃球」　台鐵啟動調查

嘉義永慶高中會考7人作文滿級分　1／4可上明星高中

準備迎接國門開放！觀光局召訓觀光業人員　1萬人「先練功」

台灣水果太甜全因時代不同了！　農業專家認「這一作物」糖度真的高

父母笑擁「托育三寶」　幸福樂活在台中

確診者叫外送用現金付款　她蹲門口撿零錢火大：還站在我旁邊笑

超額死亡恐被低估　台大醫：一定有沒診斷出的黑數

修車師傅驚遇米奇！他發動獅吼攻　金剛腿一腳踢飛笑翻萬人

醫師警告：兒童染疫「尿尿顏色」綠茶變可樂　快送醫

全國唯一！他會考沒1科及格　但作文拿下滿級分

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

超想哭！網紅愛美動刀失敗4次　飛韓國削骨「痛到懷疑人生」

隨口問一句話…藍心湄「全部送妳」 楊繡惠：像中樂透！大讚超豪爽

男車長偷拍女列車長竟稱「想打那兩顆籃球」　台鐵啟動調查

嘉義永慶高中會考7人作文滿級分　1／4可上明星高中

準備迎接國門開放！觀光局召訓觀光業人員　1萬人「先練功」

台灣水果太甜全因時代不同了！　農業專家認「這一作物」糖度真的高

父母笑擁「托育三寶」　幸福樂活在台中

確診者叫外送用現金付款　她蹲門口撿零錢火大：還站在我旁邊笑

超額死亡恐被低估　台大醫：一定有沒診斷出的黑數

修車師傅驚遇米奇！他發動獅吼攻　金剛腿一腳踢飛笑翻萬人

醫師警告：兒童染疫「尿尿顏色」綠茶變可樂　快送醫

全國唯一！他會考沒1科及格　但作文拿下滿級分

快訊／女友勸就醫他不依　男揮刀身2人皆傷...送醫才知確診

家寧洗碗出意外「刀割手指」血流不止！　Andy驚醒反應讓她感動哭了

男車長偷拍女列車長竟稱「想打那兩顆籃球」　台鐵啟動調查

G4開打勇士完了？這裁判執法塞爾提克15勝1負

教士小聯盟約重簽卡諾！主帥：他有實力

嘉義永慶高中會考7人作文滿級分　1／4可上明星高中

前北約秘書長：烏俄戰爭可能導致「北京延後侵台」

柯瑞連發Logo shot還「打排球」　勇士G4變陣換小波特先發

婦陳屍鯉魚潭水庫50米溢洪道底　消防人員黑夜冒雨垂降運屍

南投跟騷法首例羈押！恐怖情人狂Call、盯梢騷擾　點汽油彈GG了

淡江D級女模手機被偷了！「裡面很多訊息」　心急肉搜平頭男

生活熱門新聞

他會考沒1科及格　但作文拿下「全國唯一」滿級分

老公早洩！人妻約炮懷孕「不知孩是誰的」

她查勞保年資盼提早退休　工會神回覆

下波主流BA.5「無敵星星」難逃！台大醫提建議

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

今防劇烈雷雨攻擊！　明晚雨停「熱如盛夏」破36℃

寶寶過世　夫妻拚2年生回來

Omicron BA.5崛起！醫：「新疫苗」人人都要打

吳鳳點破「台灣人1缺點」　嘆：國外從未聽過

即／富樂快篩2條線亂跳　高市府緊急回收10萬劑

本土+68311　剩1縣市病例破萬

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

清寒生靠獎學金葬父　決定念東華

妹子傳摩鐵房號　老公回2字！人妻心碎了

更多熱門

相關新聞

美國取消登機陰性證明　12日起開始實施

美國取消登機陰性證明　12日起開始實施

拜登政府宣布最新的邊境管制措施，將取消入境旅客登機需要陰性證明的規定，從12日起開始適用。

兒童第2劑間隔縮短「最快6月底開打」　醫護第4劑估6月中接種

兒童第2劑間隔縮短「最快6月底開打」　醫護第4劑估6月中接種

快訊／兒童疫苗第2劑間隔縮短「不可混打」　醫事人員可打第4劑

快訊／兒童疫苗第2劑間隔縮短「不可混打」　醫事人員可打第4劑

疫情重創產業界　黃珊珊：下周宣布北市紓困方案

疫情重創產業界　黃珊珊：下周宣布北市紓困方案

快訊／專家拍板！兒童疫苗間隔縮短「至少4週」

快訊／專家拍板！兒童疫苗間隔縮短「至少4週」

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染居家隔離防疫

讀者迴響

熱門新聞

台大醫：「1原因」有些人不易染疫

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

前公司反擊波特王不實指控！　　

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

他會考沒1科及格　但作文拿下「全國唯一」滿級分

老公早洩！人妻約炮懷孕「不知孩是誰的」

泰女來台念書嫁移工夫　遭棄屍BMW後車廂

大尺度女Coser偷吃攝影師被甩　反怨男友

喬傑立都社內戀愛！王少偉不忍爆料了

波特王預告公布證據　宣戰前東家：你選的路

男女遭棄屍高鐵站前　原因曝光

琳妲爆孫生猛料　許藍方秒認同

醉男性騷被吼　變成4狀漢瘋打2女

高鐵站前2屍4命　嫌「已逃回泰國」

夫妻2屍4命　嫌冷靜逃亡身影曝

更多

最夯影音

更多
女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！
短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面