快訊／兒童疫苗第2劑間隔縮短「不可混打」　醫事人員可打第4劑

▲兒童新冠疫苗施打，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日晚間公布，經專家討論決議5~11歲兒童新冠疫苗兩劑間隔，從現行12週縮短間隔4-8週以上、醫護人員可評估自身風險及意願後接種第二次追加劑。

中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議於今日下午召開，會中就5-11歲兒童2劑COVID-19疫苗接種間隔與是否建議不同廠牌可以交替使用、醫療工作人員第二次追加劑接種建議等議題進行討論。經評估國際間疫苗安全性監測結果、疫苗有效性研究結果及國內外疫情風險，參酌各國疫苗接種政策，建議如下：

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一、5-11歲兒童COVID-19疫苗接種建議：

(一)目前國內正處於Omicron變異株社區流行階段，建議5-11歲兒童應完成2劑COVID-19疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡的風險。

(二)經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議2劑間隔4-8週以上。

(三)基於目前尚無兒童族群以不同廠牌COVID-19疫苗完成基礎劑接種之安全性及有效性數據，建議兒童族群以同廠牌COVID-19疫苗完成2劑接種。惟特殊情形(如第1劑接種後出現嚴重不良反應、指揮中心評估疫苗供應情形等)下，可以不同廠牌疫苗完成2劑接種。

二、「COVID-19疫苗公費接種對象-第一類醫事人員(包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員)」第二次追加劑接種建議」：

(一)考量國內正處於Omicron變異株社區流行期間，為提升醫療工作者對於COVID-19之免疫保護力，並使珍貴疫苗資源有效運用，建議「COVID-19疫苗公費接種對象-第一類醫事人員(包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員)」可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑。

(二)前述對象經評估自身風險後有意願接種，建議與第一次追加劑間隔5個月。

指揮中心指出，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，目前各廠牌疫苗供應充足，後續將依專家建議，規劃相關接種作業。