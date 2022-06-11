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8歲童患MIS-C合併闌尾炎！「紅眼睛」狂喊肚子痛　確診4週後突高燒

▲▼急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,護理師,重症病患,空床率,病床,老年人,老人家,長者,長照,喘息服務,臥床。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師分享近期收治兒童MIS-C案例。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

新冠肺炎在兒童身上除了發生腦炎，本土也出現幾起兒童多系統發炎症候群（MIS-C）案例。國立陽明交大附設醫院小兒科主任阮建彰提到，日前收治一名8歲大男童感染新冠時，屬於輕症個案，但在染疫四週後，竟再度出現高燒不退，胸痛，且有腹痛、紅眼睛的症狀，後續被診斷為MIS-C合併闌尾炎，目前已康復出院。

疾管署今（11）日上午針對兒童染疫併發重症舉行臨床研討會。小兒科醫師阮建彰提到，5月底曾收治1名8歲大男童，感染新冠肺炎期間為4月20日至4月27日，在此之前沒有任何疾病史、沒打過相關疫苗，住院時的X光並沒有肺炎跡象，後續病況穩定也康復出院。

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但在5月20日，距離病患確診4週後突然發高燒，且持續兩天38度、39度。阮建彰表示，家屬提到男童三不五時會說胸痛，但也因為精神活動力尚可，先帶到診所檢查後，僅先領取相關症狀的藥物就回家觀察。

▲▼6/11兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會，國立陽明交通大學附設醫院小兒科主任阮建彰說明。（圖／翻攝疾管署直播）

▲6/11兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會。（圖／翻攝疾管署直播）

直到5月22日，男童發燒持續不退，且出現「紅眼睛」，更開始有腹痛、噁心及吃不下的症狀，到下午持續惡化，甚至轉移至右下腹，整天無法進食，家屬約在晚上7點帶往急診室就醫。阮建彰提到，在急診室檢查，包括發高燒、血壓偏低及心跳偏快的跡象，且兩側紅眼睛、右下腹壓痛。

後續檢查發現男童有闌尾炎，但醫師研判，病童感染新冠4週後出現發燒、腹痛，還有一些非典型症狀等情況，懷疑是MIS-C，決定做相關檢測。而醫師也說，根據世界衛生組織（WHO）對於MIS-C的診斷定義，這位小朋友「幾乎每項都有達到」，後續確診為MIS-C。

不過，阮建彰也提到，MIS-C合併闌尾炎並非罕見也非偶然，國外已有不少的個案報告。通常新冠確診兒童，在染疫2至6週後出現右下腹疼痛，都要考慮相關情況的發生。

▲▼6/11兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會，國立陽明交通大學附設醫院小兒科主任阮建彰說明。（圖／翻攝疾管署直播）

▲▼陽明交通大學附設醫院小兒科主任阮建彰分享MIS-C個案。（圖／翻攝疾管署直播）

▲▼6/11兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會，國立陽明交通大學附設醫院小兒科主任阮建彰說明。（圖／翻攝疾管署直播）

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