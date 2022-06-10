嘉惠聽障者！快篩陽性視訊問診　雲縣府推出「手語翻譯服務」

▲雲林縣政府委託雲林縣聽語障福利協進會辦理「手語翻譯視訊服務」，聽障朋友在服務時間內均可透過 line 與手語翻譯視訊中心即時連線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

因應快篩陽性後採視訊問診方式確認是否確診，以及由醫生告知相關注意事項，考量聽障朋友在視訊問診時若身邊無其他懂手語之親友可在旁協助，可能會造成與醫生溝通上之困難。雲林縣政府委託雲林縣聽語障福利協進會辦理「手語翻譯視訊服務」，聽障朋友在服務時間內均可透過 line 與手語翻譯視訊中心即時連線。

雲林縣政府社會處說明，縣政府委託社團法人雲林縣聽語障福利協進會辦理「手語翻譯視訊服務」為了因應現行視訊問診，我們的手譯視訊中心特別提醒聽障朋友和各醫療院所，如有需要，先跟手譯視訊中心預約時間後，手譯人員會在該預約時段用 line 開設「視訊會議室」，這樣聽障朋友、醫師跟手翻人員就可以同時 3 方對談，以協助聽障朋友跟醫師能更順暢的溝通。

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周一至周五上午9點至12點、下午2點至5點的上班時間都可以透過line與手語翻譯視訊中心即時連線。不管是看醫生、臨櫃申辦文件、或有任何緊急需求都可立刻撥打，但為了避免多人同時進線或是在夜間及假日時段也有服務之需要，建議可提早預約讓手譯人員可以提供更完整的服務。

聽障民眾在快篩陽性後，將快篩試劑和健保卡拍照傳到有視訊門診的診所，跟診所預約時間後，可以立刻聯繫手語翻譯視訊中心，將門診時間告知手譯員。手譯視訊中心會把視訊的網址傳給民眾及診所，在看診時間點擊網址就可以進行 3 方視訊。

如果聽障民眾不知道如何預約診所，同樣也可以先聯繫手語視訊 line，由專人協助預約診所。如果診所在看診途中發現民眾為聽障者，同樣也可以直接跟手語翻譯視訊 line 聯絡。請有需要的聽障朋友或家屬及診所都可以掃描畫面上的 Qrcode 或加入 lineID： 「yltwsl」，就會有專人服務。

▲「手語翻譯視訊服務」啟動，聽障朋友周一至周五上午9點至12點、下午2點至5點的上班時間都可以透過line與手語翻譯視訊中心即時連線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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