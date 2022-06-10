台東+806！縣府採購6.5萬劑快篩　即起對高風險族群陸續發放

▲台東今日+806。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣10日新增806名確診者，703名民眾戶籍或居住地分在台東、103名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案21348人、居隔者1954人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/9下午4點為止，住院收治人數為63人、加強版集中檢疫所為42人、居家照護現管人數有3589人。

台東縣衛生局表示，目前縣內有9養護、1身障、1兒少、6監所、2醫院發生群聚事件，今日共新增43例確診個案。養護機構部分，新增28人確診 (6員工、22住民)；監所部分新增14人(11員工、3住民)；兒少機構新增1員工確診；身障、及醫院部分無新增。衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

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另外，中央今日也公布台東2例本土病例確診死亡個案，第1案為49歲女性，無接種疫苗紀錄、有中風及慢性相關疾病；第2案87歲男性，已接種2劑疫苗，有腎臟病及慢性疾病史。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診89生、19師，累計共3496生、485師。

饒慶鈴表示，目前國內疫情仍險峻，民眾對家用抗原快篩試劑仍有很大的需求，因此，縣府特別採購快篩試劑，針對包括縣內社區關懷據點、文健站、日照中心、醫事C站點、失智據點、衛生所、警察局、消防局、殯葬防疫大隊等第一線防疫人員、全縣社工、托嬰中心及居家式托育人員、寄養家庭等特定高風險族群，陸續發放6萬5千劑快篩，預計1萬5千多人受惠；同時，為了照顧懷孕媽媽，孕婦也可免費領取快篩，時間自下周一 (6/13) 起至7/31，每人領取3劑，請民眾攜帶媽媽手冊至縣內原定期產檢院所領取，也特別感謝配合的醫療院所協助。針對國中小師生及老師等人員，縣府也準備1萬劑快篩，提供師生返校前快篩，有需要的學校可向教育處提出申請。