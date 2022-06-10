枯枝帆布克難賭場藏樹林　刮風下雨也要來...18賭客錯愕被逮

▲台南市警局督察室靖紀小組、第三分局，在安南區安順排水線旁樹林內，查獲18名男女以「天九牌」聚賭，現場查扣抽頭金、賭資及天九牌、骰子等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

連日大雨不斷，民眾已減少外出，仍有賭客「賭性堅強」群聚樹林賭博，台南市警局督察室靖紀小組、第三分局，6月8日下午2時15分，在安南區安順排水線旁樹林內，查獲18名男女以「天九牌」聚賭，現場查扣抽頭金、賭資共新台幣近1萬元及天九牌、骰子等營賭之相關證物。

警方訊後將賭場陳姓負責人（女、73歲、賭博前科）、賭客17名（12名男、5名女、年約50至70歲）依賭博罪嫌移送法辦。

警方表示，日前獲報在安南區安順排水線旁有賭場隱藏在樹林內，不畏雨勢仍以帆布遮掩群聚賭博，恐造成治安隱憂。員警隨即佈線蒐證，於6月8日下午2時15分見時機成熟，台南市警局督察室靖紀小組、第三分局及保安警察大隊特殊任務編組警力衝入賭場，賭客見員警查緝一時慌了手腳，萬萬沒想到，員警連藏在樹林內賭場都能抓得到，只得束手就擒。

警方現場查扣賭資新台幣9000元、抽頭金600元、天九牌3副、骰子21顆等營賭之相關證物並帶回18名男女，全案依賭博罪嫌偵辦。

市警三分局表示，職業賭場為躲避警方查緝，常藏於郊區等人煙稀少地方，且易衍生幫派、黑道、槍械等暴力犯罪，影響社會治安，呼籲民眾如發現周遭有任何可疑，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫，三分局對於轄內賭場持續展現取締決心，共同為社會治安努力。