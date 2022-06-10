快訊／高雄人注意！富樂快篩2條線亂跳　市府緊急回收10萬劑

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎宣布回收問題快篩試劑。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人注意了！高雄市衛生局10日接獲中市府通知，美國進口品牌「Flowflex富樂」快篩試劑出現問題，為慎重起見，只要是5月25日至6月9日自高市府防疫團隊領取同批號快篩，不管是否使用過，都可以在6月11日至30日進行換貨。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，今接獲台中市衛生局通知，美國進口快篩試劑品牌「Flowflex富樂」有問題試劑，在台中出現有測試線(T)、品管線(C)同時沒有呈現線條，經進一步查詢，高雄市有購買同一批快篩試劑，庫存約10萬劑左右。

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▲▼富樂牌快篩試劑出現問題，高市府緊急回收。（圖／高雄市政府）

潘炤穎指出，高雄市政府自5月25日至6月9日已發放部分快篩試劑，不過至今未接獲任何民眾反映試劑有問題，上午緊急抽樣，也沒有類似問題；不過為慎重起見，高市府決定公布品牌和批號「COV2025056」，盒裝生產日是2022年2月7日，到期日是2024年2月6日。

潘炤穎表示，凡是市民朋友手上有富樂牌快篩試劑，並且是在2022年5月25日至6月9日自高市府防疫團隊領取，不管是已經使用或未使用過，自6月11日至30日可到38區關懷包得來速或38區衛生所換取新試劑。

潘炤穎說，快篩試劑經取樣，滴到測試卡匣上，若品管線(C)出現線條，表示這是正常測試；測試線(T)一條代表檢體是陽性反應。而在台中出現富樂牌問題快篩，取樣後連品管線(C)都沒有出現線條。