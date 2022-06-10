員警抓賊緝毒先快篩再說　立委莊競程贈派出所300劑

▲▼立委莊競程贈送6個派出所共300劑快篩劑。（圖／莊競程提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市確診人數今天再度破萬，使得支援及協助防疫工作第一線的員警，染疫風險增高，立委莊競程、市議員曾朝榮上午代為轉贈快篩試劑300劑及酒精300瓶，給台中警察局第五分局所轄6家派出所，共同度過嚴峻疫情，讓員警們好感動。

警五分局副分局長林志勇表示，目前正逢缺乏快篩試劑的非常期間，感謝立委、議員即時提供快篩劑，解決燃眉之急，北屯派出所副所長徐偉修說，員警把逮捕人犯帶進派出所，都必須先快篩篩檢，篩劑使用量大，感謝適時提供支援，讓員警勇敢面對疫情。

莊競程說，依據衛生福利部資料統計，2022年截至6月9日，台中市累計通報263536例本土病例，其中北屯區就有24415例，台中市疫情仍在高原期。

基層員警因為工作性質特殊，除了肩負治安、交通的重責，自疫情爆發以來，還多出了不少繁重的防疫工作，平日站在第一線執勤，經常需要與民眾接觸，各派出所試劑的用量很大。

曾朝榮表示，疫情期間，不論是機場邊境防疫、集中檢疫場所安全維護，或是居家檢疫對象協尋等各項作業，員警都站在第一線，屬於高風險族群，大家更應該關心員警的健康防護。