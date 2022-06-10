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社會 社會焦點 保障人權

假髮+鋼盔安全帽...老車手扮潮男犯案　警逮人吃驚：怎麼變禿頭

▲一名翁姓車手將自己變裝逆齡至少20歲，意圖躲避警方查緝，最後徒勞無功被依《詐欺罪》移送法辦，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名翁姓車手將自己變裝逆齡至少20歲，意圖躲避警方查緝，最後徒勞無功被依《詐欺罪》移送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

上月底雲林褒忠鄉一名被害人於網路上看到貸款公司廣告，因用錢需求提供資料以證還款財力，又哄騙請其將金錢供作帳，並約訂交付給自稱陳姓專員之男子。虎尾警分局獲報後，由偵查隊長郭建宏組成專案小組追查收錢車手，警方根據犯案畫面逮人時，發現影像中看起來約40歲的男子，逮人後才發現是65歲老翁，警方訊後依詐欺罪嫌移送。

虎尾警分局說明，5月30日13時許，雲林被害人於網路上看到貸款公司廣告，並加入貸款公司陳姓及謝姓員工之LINE通訊軟體欲貸款，貸款公司表示需附上財力證明及其名下帳戶，被害人不疑有他提供相關資料後，又接獲貸款公司哄騙，說須先將帳戶內現金提領交予專員以證明有還款能力，並約在三民路一帶交付給自稱陳姓專員之男子。

▲一名翁姓車手將自己變裝逆齡至少20歲，意圖躲避警方查緝，最後徒勞無功被依《詐欺罪》移送法辦，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方調閱車手犯案經過畫面，影像中目測為40多歲中年人，但其實際年齡已65歲並且茂密黑髮是假的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

被害人事後發現被騙報案，分局長廖志明立即指示偵查隊長郭建宏組成專案小組，即刻追查前來收錢之車手。經調閱監視器發現可疑中年男子後，隨即報請雲林地檢署檢察官許景睿指揮偵辦。經多日循線跨縣調閱影像追蹤、探查，鎖定一名年約40歲左右之中年男子涉有重嫌。

▲一名翁姓車手將自己變裝逆齡至少20歲，意圖躲避警方查緝，最後徒勞無功被依《詐欺罪》移送法辦，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名翁姓車手將自己變裝逆齡至少20歲，意圖躲避警方查緝，最後徒勞無功被依詐欺罪移送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

6月5日偵查隊長郭建宏率隊持檢察官核發拘票及法院之搜索票將該名翁姓男子拘提到案，令員警驚訝的是，原訂追緝的是黑髮中年車手，但眼前竟然是一位65歲白髮阿伯。警方說明，翁嫌刻意配戴年輕款鋼盔安全帽犯案，途中更換棒球帽，離去時再變裝、戴假髮，意圖規避警方查緝，結果還是逃不出警員的鷹眼。

車手阿伯精心策畫的變裝秀，仍逃不過警方鷹眼，將這位出事的阿伯拘捕歸案，虎尾警方訊後將其依刑法339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者；以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者之《詐欺罪》嫌移送雲林地檢署法辦。

▲一名翁姓車手將自己變裝逆齡至少20歲，意圖躲避警方查緝，最後徒勞無功被依《詐欺罪》移送法辦，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲翁姓車手犯案取款時，除戴假髮意圖混淆，更戴了年輕人較常使用的鋼盔是安全帽，全裝扮幾乎年輕了20歲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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