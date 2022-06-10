台中送2.9萬富樂快篩試劑「C線出不來」　市府：6月底前可換發

▲▼衛生局長曾梓展表示，富樂快篩試劑有瑕疵，呼籲拿到這批號的民眾到衛生所更換。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全國今天新增本土確診6萬8311例，台中市有1萬32例，是唯一破萬的縣市，市長盧秀燕為保護民眾安全，提供八大類高風險人員快篩試劑，不料卻傳出有33萬劑的富樂牌批號COV2025056的快篩劑有瑕疵，沒有出現C線（Control Line）。衛生局長曾梓展表示，民眾如果在5月25日至6月9日，到過醫療院所施打疫苗，以及長照機構和幼兒園員工，拿過這批篩劑，可在月底前到30家衛生所換取新篩劑，目前已發出29300劑。

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盧秀燕推出「溫暖助防疫」計畫，送給高風險、接觸人群眾多的第一線人員每人2劑快篩，市府正動員志工分裝快篩劑，目前已分裝約14萬份，陸續會有志工投入協助，讓發放對象快速拿到試劑，不料卻傳出有批篩劑，富樂牌批號COV2025056的快篩劑有問題，沒有出現C線，有瑕疵不能再使用。

曾梓展表示，有三批市民拿到此批號試劑，共發出2萬9300劑，首先是5月25日至6月9日在台中醫療院所施打疫苗的65歲以上民眾及55歲以上原住民，已有2萬多人領到，民眾可攜帶這批號未使用的快篩試劑或小黃卡，至台中30區衛生所換貨，換貨時間至6月30日止；另外兩批拿到瑕疵試劑的民眾是長照機構員工及幼兒園員工，約9300劑，市府會透過指定物流回收，主動配送新快篩試劑至長照機構及幼兒園。