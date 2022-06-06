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尋找兒時記憶...阿北走出雲林高鐵站迷途倒路中　原因令人鼻酸

▲來自北部的林姓老翁為了找尋兒時記憶返回數十年前記憶中的虎尾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲來自北部的林姓老翁為了找尋兒時記憶返回數十年前記憶中的虎尾，卻在出了高鐵站後迷路，體力不支跌坐路旁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾警分局埒內派出所巡佐與警員上月5日執行交通疏導勤務時，於轄區內發現一名長者跌坐路中神情驚慌面容恍惚，答非所問，經帶返所查詢資料，林姓老翁的資料均顯示為北部，竟是因「尋找父母與兒時記憶」前來，驚訝之餘警員將老翁載回所裡休息，並聯繫及北部家人接回，所幸老翁身體無恙。

埒內派出所巡佐嚴殷志與警員蔡羿婕老翁時，老翁是跌坐路中央，且神情驚慌面容恍惚，兩警立即下車協助，先將老翁扶至路旁了解狀況，這名83歲的林姓老翁說話遲鈍僅透露來自廉使里的資訊，對於其他問題均答非所問，2員警當下決定先將老翁載回派出所裡休息，再進一步聯繫其家屬。

▲來自北部的林姓老翁為了找尋兒時記憶返回數十年前記憶中的虎尾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲老翁緩緩向警員到出來到雲林的原因，警員也準備了熱騰的午餐讓老翁果腹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

返回派出所後查詢，林姓老翁的地址及家人均在北部，詢問廉使里長也表示老翁一家早於幾十年前就移居北部無從聯繫。警員耐心一再探詢老翁，經過好一會兒才讓老翁卸下層層心防，透露已遷居新北市板橋區，獨自搭乘7點的高鐵班次抵達雲林，為的只是尋找兒時記憶中與父母親生活的家鄉「廉使里」，卻在出了高鐵站後迷失方向又因體力不支而跌坐路中。

警員找不到家屬的聯繫方式，便在老翁同意之下查看老翁隨身攜帶的物品，終於老翁在口袋找到一條印有家屬電話的手鍊，員警隨即聯繫北部家屬至雲林帶回老翁。等待家屬南下時，因為已經過中午時刻，警員熱心購買便當及提供礦泉水供老翁享用，家屬到達派出所後，感謝員警主動的善心之舉，肯定警方即時協助老翁並如此妥善照顧，免於憾事發生。

▲來自北部的林姓老翁為了找尋兒時記憶返回數十年前記憶中的虎尾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲老翁的家屬接獲警方通知趕忙搭車南下，接回老翁返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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