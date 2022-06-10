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雲林某科大驚爆「窒息式鎖喉」　大四生宿舍內慘遭陌生人攻擊

▲雲林某科大驚傳學生於宿舍做作業，突遭陌生人闖進鎖喉險窒息。（圖／民眾提供）

▲雲林某科大四年級學生於宿舍房內做作業，突遭對門的陌生學弟闖進鎖喉險窒息，案發後平時不鎖的門，現在就算緊鎖也不心安。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林某科技大學發生一名男大四生在宿舍房鬧遭學弟闖入，對其猛力勒頸鎖喉，數分鐘的施暴幾乎窒息，學弟更大喊「給你死！」，一旁室友驚嚇之餘挺身極力對抗，2室友合力將施暴學弟趕出房外。無端遭陌生人攻擊，被害人心生恐懼甚至求助精神科，但校方僅將施暴者退宿，更表示家屬致電反應是「無理取鬧」。

遭施暴的男大四生至今心理仍佈滿恐懼，3月28日凌晨0時28分他與一名室友在房內戴耳機打電腦寫程式作業，突然遭陌生人闖進房內鎖從背後用雙手掌掐住脖子鎖喉，掐頸力道之大，眼前一白幾乎窒息，同房另名室友恰巧返宿，2人合力將施暴者推出房外並將門反鎖。而這名施暴的人竟是就住在面房間的學弟，且是完全不認識的陌生人。

男大四生向媒體投訴指出，當晚即前往台大雲林分院驗傷，雖將襲擊事件通報學校宿舍也已報警，案發迄今逾2個月，校方除將施暴男學生退宿外，毫無進一步懲處，或校安精進作為。母親致電到學校想了解狀況，也從北部南下關切，卻遭校方當成騷擾，稱其母親「歇斯底里打電話去校長室」、「無理取鬧」等。

男大生說，至今他在宿舍使用電腦，身體不時仍會出現「被掐」的感覺，害怕、不安，得服藥才能睡得安穩。而施暴者在傷人之後，仍天天無事般照常上課，而我上課必須害怕被跟蹤、從背後遭攻擊，甚至要出校園得先聯絡計程車在校門接應。見校方無作為，他與家人決定尋求法律路途徑找公道，向施暴男大生提出妨害自由及傷害告訴，後續也打算再追訴恐嚇及殺人未遂等罪。

事後獲悉對方動機是因為「太吵了！」但當時夜深人靜，他和室友2人都戴上耳機做功課，就算有聲音也僅止於兩人談話，舍監也曾告知，該樓層同側4間房間近來經常遭投訴太吵，但舍監到場查證，均不屬實。而施暴姜姓男學生有寫信致歉，澄清他是擔憂對男大生造成二次傷害，所以在校方要求下暫先不聯繫，才無法立即道歉。

受害男大四生的母親事後打電話詢問校方處置情況，校長卻說不知情，施暴男學生隔天正常到校上課，「萬一突然攻擊別人，還有人受傷怎麼辦？」質問下校方告知學生都有受教權，若她的兒子有顧慮，可先搬離宿舍躲起來。「這是什麼理論？受害者要離開宿舍，施暴者卻什麼事都沒有」被害人的母親對校方處置作為百思不解。

針對此案，校方表示，施暴當事人姜生已依要求搬離宿舍，且其取得精神科醫師相關證明，初步評估姜生應為一時情緒表達錯誤所致。也強調，該案已進入司法偵查階段，後續和解事宜應等檢調相關單位傳喚後進行，既已於司法偵查階段，對案情不便再表示相關意見。

斗六公正派出所3月29日受理被害人報案後，已聯繫雙方當事人及目擊者到案說明，經調查後已於4月14日依《刑法》恐嚇及傷害罪嫌，將涉案姜姓男大生函送雲林地檢署繼續偵辦。

▲雲林某科大驚傳學生於宿舍做作業，突遭陌生人闖進鎖喉險窒息。（圖／民眾提供）

▲雲林某科大宿舍傳襲擊案，被害人母親致電校方問情況，卻慘遭被認為是無理取鬧，讓人傻眼，事後施暴者已退宿。（圖／民眾提供）

►聽Podcast #我在案發現場

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