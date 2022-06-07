▲蘇貞昌視察台大醫院金山分院，承諾中央補助籌建第二醫療大樓。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

行政院長蘇貞昌今（7）日上午至台大醫院金山分院視察，並慰勞醫護同仁，金山分院張志豪院長向蘇貞昌簡報，除了報告新冠疫情期間院方作為外，表示也已在規畫籌建第二醫療大樓，需要中央及地方政府極力協助。蘇貞昌承諾，將以專案全力支持第二醫療大樓興建，經費由中央補助，也請新北市府加快行政程序。

蘇貞昌抵達台大醫院金山分院後，親切地向現場醫護人員頻頻致謝並加油打氣，隨後聽取簡報，瞭解金山分院在防疫期間，對於確診者收治照顧與各項醫療服務的運作情形，他並至醫院7樓鳥瞰第二醫療大樓籌建預定地及實地視察確診者收治病房。

蘇貞昌視察台大金山分院時指出，早年臺北縣醫療資源十分匱乏，為照顧廣大縣民，他擔任臺北縣長時，即核准多家醫院興建計畫，金山分院就是其中之一，感謝金山分院作為責任醫院，提供新北市萬里、金山、石門、三芝等偏鄉居民及旅客許多醫療照顧。

▲蘇貞昌至醫院7樓鳥瞰第二醫療大樓籌建預定地。

蘇貞昌感謝台大為國家撐起重要的醫療角色，同時也感謝金山分院作為責任醫院，為新北市萬里、金山、石門、三芝等4個偏鄉撐起社區醫療服務，並提供抗原快篩、PCR檢驗、安寧照護等，令人動容。

蘇貞昌表示，請衛福部全力支持金山分院第二醫療大樓籌建工程，並儘速進行，以提供偏鄉更好的醫療照顧服務，中央也會負擔相關經費。張志豪院長也強調，現在已來到疫情最後的關鍵戰役，希望大家繼續努力，讓臺灣能夠儘快恢復正常生活。

談及台大醫院金山分院的籌建過程，蘇貞昌說，他和金山分院的關係十分深遠，原本金山並無任何醫院，是因中央在此興建核一、核二廠，為因應核電廠可能發生的相關事故以及居民的健康照顧，因此向地方居民承諾成立醫院，但當時僅編列1億元經費。

▲蘇貞昌親切地向現場醫護人員頻頻致謝並加油打氣。

蘇貞昌強調，金山分院在草創時期相當辛苦，不僅臺北縣政府在此開闢道路、種植樹木，臺大副校長張上淳當時也負責院內營運管理事務，協調各方資源，而金山分院改制後的第一任院長李龍騰也相當熱心，努力協助醫院經營管理；現任院長張志豪更是一名優秀的骨科醫生，不僅醫術高明，醫病關係亦十分良好。

最後，蘇貞昌再度感謝張志豪院長帶領所有醫護同仁為萬里、金山、石門、三芝等鄉鎮居民及旅客提供醫療照顧，並強調這段期間因國人同胞共同努力，尤其第一線醫護人員相當辛苦，加以中央、地方共同合作，現在已來到疫情最後的關鍵戰役，希望大家繼續努力，讓臺灣能夠儘快度過這個階段，恢復正常生活。

▲蘇貞昌親切地向現場醫護人員頻頻致謝並加油打氣。

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