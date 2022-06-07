林右昌陪同蘇貞昌關心兒童疫苗施打　出席海科館研究船啟航儀式

記者郭世賢／基隆報導

隨著基隆城市博覽會進入倒數階段，城博會C展區海科館今（7日）在行政院長蘇貞昌與市長林右昌等人參與下，舉行潮境方舟1號啟航儀式；在活動前，林右昌還先陪同蘇貞昌前往建德國小，關心兒童疫苗校園集中施打狀況，為接種疫苗的孩子加油。

▲林右昌陪同蘇貞昌關心兒童疫苗施打。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

今日上午，基隆市長林右昌先陪同行政院長蘇貞昌、教育部部長潘文忠及衛福部部長陳時中，前往建德國小關心兒童疫苗校園集中施打狀況，為接種疫苗的孩子加油，蘇院長對於市府的規劃相當肯定，認為在校園集中施打不僅效率好，也讓小朋友因為有同儕的鼓勵減少施打恐懼。

在市府教育處跟衛生局的合作之下，原訂6月10日完成的全市國小兒童疫苗校園集中施打作業，將提前在6月8日就會告一段落，不但提升學童面對病毒的防護力，也讓家長們終於可以把懸在半空中不安的心放下。

▲行政院長蘇貞昌對於市府的規劃相當肯定，在校園集中施打不僅效率好，減少施打恐懼。

緊接著，基隆市長林右昌與行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠等人前往望海巷漁港，參與國立海洋科技博物館的「潮境方舟1號」研究船啟航儀式，並一同搭船在望海巷保育區巡禮。全新打造的「潮境方舟1號」未來除了進行海洋相關研究與海灣守護任務外，在6月10日至19日城市博覽會期間，也將提供民眾搭乘與相關課程的學習機會，經由船底視窗直擊海灣中的生態環境。

海科館館長陳素芬表示，「潮境方舟1號」是國人設計與打造的研究船，在國家發展委員會及教育部的支下，海科館結合望海巷海灣保育及親海舞台建構行動計畫，打造國內博物館界首艘量身定作船舶，船身長12.8公尺、寬3.6公尺，吃水深約0.5公尺，並由24歲的女船長簡汝庭掌舵駕駛。

▲▼國立海洋科技博物館的「潮境方舟1號」研究船啟航儀式。



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