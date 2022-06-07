國民黨估陳時中最多拿3成選票　蘇貞昌當年43%已是天花板

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者杜冠霖／台北報導

年底台北市長選戰形成三腳督局面，副市長黃珊珊、立委蔣萬安參戰、綠營則是衛福部長陳時中呼聲最高。對此，藍營北市黨部主委黃呂錦茹7日表示，過去藍綠在台北市的票數比例大約是55％比45％，蔣萬安的民調雖起起落落，但應仍能拿到4成以上選票；但陳時中也不是省油的燈，應該可以拿到3成以上選票，不過再提升的空間則有限。

黃呂錦茹接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，國民黨在台北市的基本盤算比較強，以2010年台北市長選戰為例，郝龍斌以55%得票率勝過蘇貞昌的43%，雖然民進黨那時約催出7成投票率，同時是得票率最高的一次，但郝龍斌最後仍贏下了16萬票。

對於北市選戰「三腳督」局面，黃呂錦茹表示，台北市投票人口約205萬人，若以投票率7成計算，總票數約有140萬，蔣萬安的民調雖起起落落，但憑藉年輕、有活力等優勢應該仍能拿到4成以上選票，且還可以持續提升。

對於綠營可能候選人，黃呂錦茹表示，陳時中也不是省油的燈，已經算是個大咖，中央也會給予資源，且近期一直都有把民進黨可能推出的人選來進行民調，結果發現陳時中民調還是最好，所以最後應該就是由陳出線，且陳應該可以拿到3成以上選票，不過再提升的空間則有限。

黃呂錦茹預估，民進黨大概7到8月會推派陳時中，但早出手晚出手都一樣，且陳在防疫上有利有弊，但目前來看他雖然對黨貢獻良多，但有許多超前部署仍不夠，民眾也會質疑他的能力是否不足。

