未來不當行政院長要幹嘛？　蘇貞昌：83歲想開船環島

▲行政院長蘇貞昌7日出席潮境方舟1號啟航典禮。（圖／行政院提供）

記者皮心瑀／綜合報導

行政院長蘇貞昌7日出席潮境方舟1號啟航典禮，出海前致詞表示，日本有名男子，83歲時獨自從美國經舊金山大橋駕駛帆船抵達日本，自己未來如果不當行政院長，也想開船環台一圈。

基隆城市博覽會進入倒數階段，城博會C展區海科館7日舉行潮境方舟1號啟航儀式。蘇貞昌分享，他看到有人83歲駕駛帆船，一個人從美國到了日本，自己相當有感，他23歲就騎腳踏車環島，雖然不敢這樣駕船到美國，也沒那個能耐，但他也希望有艘帆船，繞台一圈。

蘇貞昌說，他現在還差8歲就83歲，如果未來不做行政院長，想要學習操作帆船，「想在83歲駕帆船環島，這也是我的志願」。

蘇貞昌提到，人不要只想著小小的選舉，要想大大的台灣，想大大的世界，有夢最美。今天海科館新船下水，帶著他們乘風破浪，不出海怎麼能看到海天壯闊，不航向大海怎麼會知道天寬地廣，「應該有大大的志氣，讓台灣更好，讓台灣跟世界接軌」。

蘇貞昌在啟航儀式前，還先前往建德國小，關心兒童疫苗校園集中施打狀況，對於基隆市府的規劃相當肯定，認為在校園集中施打不僅效率好，也讓小朋友因為有同儕的鼓勵減少施打恐懼。