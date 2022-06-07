　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

未來不當行政院長要幹嘛？　蘇貞昌：83歲想開船環島

▲▼行政院長蘇貞昌7日出席潮境方舟1號啟航典禮。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌7日出席潮境方舟1號啟航典禮。（圖／行政院提供）

記者皮心瑀／綜合報導

行政院長蘇貞昌7日出席潮境方舟1號啟航典禮，出海前致詞表示，日本有名男子，83歲時獨自從美國經舊金山大橋駕駛帆船抵達日本，自己未來如果不當行政院長，也想開船環台一圈。

基隆城市博覽會進入倒數階段，城博會C展區海科館7日舉行潮境方舟1號啟航儀式。蘇貞昌分享，他看到有人83歲駕駛帆船，一個人從美國到了日本，自己相當有感，他23歲就騎腳踏車環島，雖然不敢這樣駕船到美國，也沒那個能耐，但他也希望有艘帆船，繞台一圈。

蘇貞昌說，他現在還差8歲就83歲，如果未來不做行政院長，想要學習操作帆船，「想在83歲駕帆船環島，這也是我的志願」。

蘇貞昌提到，人不要只想著小小的選舉，要想大大的台灣，想大大的世界，有夢最美。今天海科館新船下水，帶著他們乘風破浪，不出海怎麼能看到海天壯闊，不航向大海怎麼會知道天寬地廣，「應該有大大的志氣，讓台灣更好，讓台灣跟世界接軌」。

蘇貞昌在啟航儀式前，還先前往建德國小，關心兒童疫苗校園集中施打狀況，對於基隆市府的規劃相當肯定，認為在校園集中施打不僅效率好，也讓小朋友因為有同儕的鼓勵減少施打恐懼。

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
快訊／今本土+82973各縣市分佈曝　2縣市超過新北
快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」
LIVE／傳7月有望脫口罩、8月開國門　陳時中最新說明
返家驚見瀑布！　掀開地板超傻眼
快訊／新竹縣長確診　昨才到台北同框侯友宜
iOS 16「這功能升級」讓他最有感！　安卓人笑：我用快2年
男網紅猝死蔣承縉豪宅「高顏值臉蛋曝光」　IG留最後身影
謝盈萱42歲宣布凍卵！　自己打排卵針

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳文茜捐20本新書協助募款　力挺王鴻薇連任北市議員　

傳沈慧虹被欽點戰竹市　黃揚明爆3點：疑財產申報不實

未來不當行政院長要幹嘛？　蘇貞昌：83歲想開船環島

綠白互咬網軍！　蔣萬安：政治文化改變從台北開始

黃大洲開挖捷運、建大安森林公園　蔣萬安：他奠定了台北現代化建設

時隔4年！柯文哲要重新評估「忠孝西路開放機車」　7月抗議前難出爐

快訊／法國參議院訪團8日來台　拜會蔡英文、蘇貞昌、游錫堃

日防衛省現職文官擬駐台　外交部：捍衛國際正義與自由民主

侯友宜轟中央「到底是怎樣？」　要不要24小時火化「說清楚」

朱立倫：九二共識就像美國的一中政策　是「沒有共識的共識」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

陳文茜捐20本新書協助募款　力挺王鴻薇連任北市議員　

傳沈慧虹被欽點戰竹市　黃揚明爆3點：疑財產申報不實

未來不當行政院長要幹嘛？　蘇貞昌：83歲想開船環島

綠白互咬網軍！　蔣萬安：政治文化改變從台北開始

黃大洲開挖捷運、建大安森林公園　蔣萬安：他奠定了台北現代化建設

時隔4年！柯文哲要重新評估「忠孝西路開放機車」　7月抗議前難出爐

快訊／法國參議院訪團8日來台　拜會蔡英文、蘇貞昌、游錫堃

日防衛省現職文官擬駐台　外交部：捍衛國際正義與自由民主

侯友宜轟中央「到底是怎樣？」　要不要24小時火化「說清楚」

朱立倫：九二共識就像美國的一中政策　是「沒有共識的共識」

新光金鎖定民營金控招親！永豐金：沒收到通知　「有好消息會通知」　

中重症+193！2名1歲大女童重症　「哮吼、癲癇重積」病程曝

快訊／再增1例嬰兒死亡！9個月大女嬰家中猝逝「死後確診」死因曝

快訊／苗栗大雷雨！國3後龍段追撞「5人受傷」　車流一度回堵

台股開低走低！下跌93點收在16512　台積電下跌5元

7類人染疫康復後3個月內「進醫院免篩檢」　急診陪病也適用！

快訊／今本土+82973　高雄12572例最多　各縣市分佈曝

陳文茜捐20本新書協助募款　力挺王鴻薇連任北市議員　

獎學金全花在父醫藥喪葬沒錢買口罩　單親兒考上6所國立大學

快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

政治熱門新聞

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

快訊／台灣F-16A在夏威夷重落地受損　飛行員單靠主輪降落

8月邊境鬆綁？　蘇貞昌：視疫情狀況斟酌

王浩宇快篩陽！　「見淡淡確診線」狂篩5次都陰：是怎樣？

侯友宜轟中央「到底是怎樣？」　是否24小時火化「說清楚」

快訊／「去年第一線24小時火化」　侯友宜：陳時中要改就要說清楚

柯「台北交通7年來一樣爛」　林佳龍有解

快訊／妥協了！羅智強宣布退出桃園市長選戰　「成全了你的瀟灑與冒險」

陳時中喊提名「不要等我」　民進黨回應了

蔡總統：台灣兒童疫苗涵蓋率高達74.2%　持續上升

朱立倫在美演講「國民黨捍衛民主」　將台灣發展為自由主義據點

防疫保單「拒絕重複投保」？　高嘉瑜曝金管會最新答覆

蔡英文喊年年調薪！　蘇貞昌：會優先考慮勞工

北士科、中正紀念堂車來速9日退場

更多熱門

相關新聞

快訊／法國參議院訪團8日來台　拜會蔡英文、蘇貞昌、游錫堃

快訊／法國參議院訪團8日來台　拜會蔡英文、蘇貞昌、游錫堃

外交部7日表示，法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）應我國政府邀請，訂於本年6月8日至13日率跨黨派國會議員訪團，以外交泡泡方式來台灣訪問。訪團成員除葛里歐副主席外，另包括財政委員會副主席艾伯雷議員（Vincent Eblé）、高夏帆議員（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊議員（Dany Wattebled）及海路鐸議員（Ludovic Haye）共5位跨黨派朝野議員。本團是繼上（2021）年10月法國參議院訪團、12月法國國民議會訪團後，短短

林右昌陪同蘇貞昌關心兒童疫苗施打

林右昌陪同蘇貞昌關心兒童疫苗施打

蔡英文喊年年調薪！　蘇貞昌：會優先考慮勞工

蔡英文喊年年調薪！　蘇貞昌：會優先考慮勞工

疫苗存量足夠　蘇貞昌籲：家長盡量讓孩子施打疫苗

疫苗存量足夠　蘇貞昌籲：家長盡量讓孩子施打疫苗

8月邊境鬆綁？　蘇貞昌：視疫情狀況斟酌

8月邊境鬆綁？　蘇貞昌：視疫情狀況斟酌

關鍵字：

蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅猝逝

媳婦忍3年才認「跟公公一發就中」

即／「大仁哥桶仔雞」曝停賣原因

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面