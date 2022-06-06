無照男撞砂石車釀5傷！1歲兒隔年溢奶嗆死　妻怒提告

▲無照男撞砂石車釀5傷，1歲兒隔年溢奶嗆死。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

新北一名林姓男子於2019年11月17日無照開車，自撞路邊聯結車車尾，導致車上3大2小，5人受傷送醫，其中1歲男嬰頭部重創，治療半年後剛返家，卻因生理功能不良，加上林男疏於照顧，導致溢奶嗆死；林妻因喪子心痛，一氣之下對丈夫提告。基隆地檢署近日偵結，依過失致死罪，將林男起訴。

起訴書指出， 26歲林姓男子在2019年11月17日下午，無照開著黑色轎車，載家人與2名幼童共5人，從教會離開，行經新北市八里區中華路一段往關渡橋時，不慎撞上停在路邊的聯結車車尾，因撞擊力道大，車頭嚴重凹陷損毀，導致一家5口全數送醫。

車禍案發當時，1歲大兒子由家人抱著坐在前座，2歲女兒與妻子坐在後方；因撞擊力道大，1歲男嬰因頭部重創，顱骨骨折、蜘蛛網膜下腔出血、腦出血、水腦症及癲癇等傷害，經醫院緊急搶救才保住一命，直到2020年治療半年後，出院回到新北市瑞芳區住處。

從醫院返家後，男嬰因生理功能不良，又加上林男在餵奶時發生溢奶、嗆奶，導致奶製品吸入呼吸道內，進而造成腦損傷、窒息、呼吸衰竭死亡；男嬰母親因喪子心痛，一氣之下憤而對丈夫提出過失致死罪告訴。

林男到案後，向檢警坦承犯行，因發生車禍害兒子重傷，才會導致孩子喝奶時溢奶嗆死。基隆地檢署檢察官近日偵結，認為林男所言與事實相符，依過失致死罪，依法將他起訴。

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