　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無照男撞砂石車釀5傷！1歲兒隔年溢奶嗆死　妻怒提告

▲▼無照男撞砂石車釀5傷，1歲兒隔年溢奶嗆死。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲無照男撞砂石車釀5傷，1歲兒隔年溢奶嗆死。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

新北一名林姓男子於2019年11月17日無照開車，自撞路邊聯結車車尾，導致車上3大2小，5人受傷送醫，其中1歲男嬰頭部重創，治療半年後剛返家，卻因生理功能不良，加上林男疏於照顧，導致溢奶嗆死；林妻因喪子心痛，一氣之下對丈夫提告。基隆地檢署近日偵結，依過失致死罪，將林男起訴。

起訴書指出， 26歲林姓男子在2019年11月17日下午，無照開著黑色轎車，載家人與2名幼童共5人，從教會離開，行經新北市八里區中華路一段往關渡橋時，不慎撞上停在路邊的聯結車車尾，因撞擊力道大，車頭嚴重凹陷損毀，導致一家5口全數送醫。

車禍案發當時，1歲大兒子由家人抱著坐在前座，2歲女兒與妻子坐在後方；因撞擊力道大，1歲男嬰因頭部重創，顱骨骨折、蜘蛛網膜下腔出血、腦出血、水腦症及癲癇等傷害，經醫院緊急搶救才保住一命，直到2020年治療半年後，出院回到新北市瑞芳區住處。

從醫院返家後，男嬰因生理功能不良，又加上林男在餵奶時發生溢奶、嗆奶，導致奶製品吸入呼吸道內，進而造成腦損傷、窒息、呼吸衰竭死亡；男嬰母親因喪子心痛，一氣之下憤而對丈夫提出過失致死罪告訴。

林男到案後，向檢警坦承犯行，因發生車禍害兒子重傷，才會導致孩子喝奶時溢奶嗆死。基隆地檢署檢察官近日偵結，認為林男所言與事實相符，依過失致死罪，依法將他起訴。

【更多新聞】

降落！他傻見「轎車沾滿鳥屎」　網友鼻酸：車被砸可以報警嗎？

傻眼！霸佔4車格露營烤肉　東北角管理處：無法可罰「只能勸導」

床底遺物藏千顆子彈！死者身分曝光　為港警總隊聘雇司機

快訊／整理親友遺物　打開床底紙箱...赫見千餘發子彈

基隆父女家中雙亡！爸爸先病死　身障女「無人顧」伴屍多天也喪命

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
親哥台大醫畢業「跑去當保全」！他曝月收入網驚呆
劇組凌晨拍水戲2人溺亡！　網轟：都幾次了
快訊／台鐵區間車「冒大量濃煙」急停鶯歌　乘客：燒焦臭味
單身妹「腹部隆起」以為變胖！健身半年才知事情大條了
法拉利姊住址遭公布　炎亞綸窩心回「我找人保護妳」
快訊／新店女墜10樓命大救回　頂樓遺留皮包＋2罐啤酒空瓶
大雪山林道「20m高大樹」壓死女遊客　老公目睹崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無照男撞砂石車釀5傷！1歲兒隔年溢奶嗆死　妻怒提告

快訊／新店女墜10樓命大救回　頂樓遺留皮包＋2罐啤酒空瓶

大雪山林道「20m高大樹」突倒下！她慘被壓死　老公目睹崩潰

快訊／捧紅蔡依林　王牌經紀人蔣承縉「家中傳命案」！男網紅猝逝

法拉利姊遭公布住址　炎亞綸窩心回「我找人保護妳」…警介入調查

全國首宗《跟騷法》收押曝！1天狂扣240通電話　恐怖前夫進牢了

摸11歲女童胸給100買雞排封口　補習班狼師誆遭誣陷坑錢下場曝

台北地檢署主任檢察官票選　模範公務員勝出「最強6人」出爐

怪男「無罩」闖美容院嚇壞店家　這個月再又來...掏口罩塗鴉

桃園男遭胞弟刺傷3天後不治　「傷口僅1公分」將解剖查死因

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

Angelababy逼問「我跟楊冪誰好看？」　男星「高EQ幽默神解」被讚爆

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

無照男撞砂石車釀5傷！1歲兒隔年溢奶嗆死　妻怒提告

快訊／新店女墜10樓命大救回　頂樓遺留皮包＋2罐啤酒空瓶

大雪山林道「20m高大樹」突倒下！她慘被壓死　老公目睹崩潰

快訊／捧紅蔡依林　王牌經紀人蔣承縉「家中傳命案」！男網紅猝逝

法拉利姊遭公布住址　炎亞綸窩心回「我找人保護妳」…警介入調查

全國首宗《跟騷法》收押曝！1天狂扣240通電話　恐怖前夫進牢了

摸11歲女童胸給100買雞排封口　補習班狼師誆遭誣陷坑錢下場曝

台北地檢署主任檢察官票選　模範公務員勝出「最強6人」出爐

怪男「無罩」闖美容院嚇壞店家　這個月再又來...掏口罩塗鴉

桃園男遭胞弟刺傷3天後不治　「傷口僅1公分」將解剖查死因

7月上半月包機團估計來不及出　就看7月下半月能否實現　

亂咬衛生紙被奴才教訓　牠變臉「發動引擎反吉了」：不要惹我

無照男撞砂石車釀5傷！1歲兒隔年溢奶嗆死　妻怒提告

張郁婕收工「表妹突離世」　接噩耗痛心淚訴：上個月還恢復得不錯

等到50萬救命手術費！驚見捐款人是「劉在錫」　他感動：全身起雞皮

快訊／4.5億威力彩 「頭獎號碼」出爐！　是你中獎了嗎？

大雷雨襲「最猛豪雨彈」3天連炸　半台灣濕降10°C！一張圖看熱區

盧秀燕挺外送員　台中今起發放外送員每人2劑快篩

他沒經驗求看「女友大戰前任片」　下秒崩潰大哭：怕你離開我

熊仔開「互助會」演出倒數　最怕1事攪局「自下禁足令」宅家

載7大袋狂蠕動毒蛇放生　遭阻比丘尼怒嗆「加持過沒有毒」

社會熱門新聞

闖禍小女警憔悴現身調解會　賓士和Juke都要賣給她

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

獨／特斯拉男奔父喪被抓包嗨玩　笑曝「不悲傷」原因

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅離奇猝逝

獨／你爸死了關我屁事　特斯拉被開槍男回應了

遭前男友軟禁性侵！她跳樓求救摔斷腿　忍痛爬到警局

轉院途中遭救護員猥褻！骨折男「整副被把玩」崩潰

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

特斯拉男開槍！宜蘭警掌握身分要辦了

愛上援交妹　內科男噴205萬一場空

更多熱門

相關新聞

宏匯初魚坪效冠軍　年底進駐板橋

宏匯初魚坪效冠軍　年底進駐板橋

新北人口持續成長，知名餐飲陸續插旗，位於新莊的宏匯廣場近期迎來初魚料亭雙品牌進駐，5月中開放訂位氣氛熱絡，許多在地饕客即便在疫情期間也願意嚐鮮，開幕至今坪效為旗下16間分店冠軍，7月宏匯廣場也將開幕乾杯燒肉與黑毛屋新北首店、點點心旗下忠青商行也將在9月到位。初魚則預計在年底前於板橋大遠百開出新北第二間鐵板燒店。

花蓮78歲嬤買菜遇劫　搶救2小時淪冤魂

花蓮78歲嬤買菜遇劫　搶救2小時淪冤魂

北市公車輾路人影片曝　長者遭撞倒命危

北市公車輾路人影片曝　長者遭撞倒命危

闖禍小女警憔悴現身調解會　賓士和Juke都要賣給她

闖禍小女警憔悴現身調解會　賓士和Juke都要賣給她

裡面是痛苦的回憶！恩恩爸願簽「音檔不外流」切結書

裡面是痛苦的回憶！恩恩爸願簽「音檔不外流」切結書

關鍵字：

新北八里車禍過失致死聯結車男嬰

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」

闖禍小女警憔悴現身調解會　賓士和Juke都要賣給她

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」！營養師：這配料是陷阱

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

16歲女高生未婚懷孕遭酸離婚！2年後懷二胎酸民道歉

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面