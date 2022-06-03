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社會 社會焦點 保障人權

基隆父女家中雙亡！爸爸先病死　身障女「無人顧」伴屍多天也喪命

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆市七堵區百七街一處民宅2日上午驚傳雙屍命案！警方接獲民眾報案，稱民宅聞到有異味傳出，立即派員前往查看，結果經鎖匠開門後，入屋竟赫見發現父女雙雙陳屍房內，疑已死亡多日。警方初步排除他殺嫌疑，研判黃姓父親不幸病故，結果身障女兒也因無人照料逝世，全案將報請檢察官相驗。

警方2日接獲報案後，經聯繫家屬同意，協同里長、鎖匠打開大門，屋內飄出陣陣臭味，而後進屋查看，發現父女二人陳屍在房內，女兒倒在床邊，父親則躺在床尾；其中黃男遺體嚴重發黑腫脹，死亡多日。警方見狀，立刻在現場拉起封鎖線，並通知鑑識人員前往採證。

▲基隆雙屍命案！父女陳屍房內多日飄異味 鄰居嚇急報警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆雙屍命案！父女陳屍房內多日飄異味，鄰居嚇急報警。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方初步調查，現場無入侵跡象及打鬥痕跡，也未發現2名死者有明顯外傷，但由於黃男患有心臟疾病，又獨力照顧患有特殊疾病的女兒，不排除父親因心血管疾病猝逝，女兒也因無人照顧而離世。

警方聯繫家屬後，並報請檢察官相驗，家屬對死因無意見，將領回父女遺體處理後事。

據了解，男性死者姓黃，年約65歲，有高血壓及心血管疾病，妻子因多年前罹患癌症，因病重離世，剩下他與23歲的女兒生活；女兒的眼睛弱視、手腳不便，無法自理生活，且罹有心肺功能障礙等疾病。

據鄰居表示，平常都是由黃男揹著女兒上、下樓梯外出，近日聞到黃家飄出陣陣臭味，覺得不對勁趕緊報警，不料竟發生這樣的憾事。

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