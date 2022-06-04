　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

床底遺物藏千顆子彈！死者身分曝光　為港警總隊聘雇司機

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名獨居張姓男子，去年7月因病過世，親人整理遺物時，竟在房間床底下發現一紙箱，打開後竟是子彈，經警方清點數量高達千餘顆，其中有1顆疑為軍方步槍子彈。基隆港務警察總隊證實，張男為約聘雇司機非警職，退休至今6年多，對於子彈來源是警、軍或其他管道，目前無法得知，有待刑事局鑑定結果解謎。

▲整理過世親友遺物　床底下赫見紙箱打開竟千餘發子彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲親友在床底下赫見紙箱，打開竟是千餘發子彈。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆港警總隊證實，該名張姓男子（68歲）是港警總隊約聘雇人員，擔任司機並非警職，他因身體不佳為由，申請提早退休，退休至今已有6年多，這1千多顆子彈，是在退休前或退休後取得，目前無法得知。

港警人員表示，民國80多年所換發退役舊式點三八口徑的子彈，都必須全數繳庫，1千多顆子彈私藏在臥房床底下，對於此事，完全無法理解，到底是從警、軍或其他管道取得，目前只能說是個謎。

▲整理過世親友遺物　床底下赫見紙箱打開竟千餘發子彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方將子彈送交刑事局鑑定。

張男獨居在基隆市仁愛區華四街住處，生前並無子女，平日甚少與家人聯繫，親友也不知他交友情況，他在去年7月因病過世，黃男與親友趁著端午節整理伯父的遺物，在臥室床底下發現紙箱，一打開驚見都是子彈。

黃姓男子3日下午2時許，捧著紙箱前往忠二路派出所，向警方表示，親人生前獨居過世後整理房間，在床底下發現一紙箱，打開後竟是子彈，經警方清點數量高達千餘顆，子彈外觀完整，目前警方已將子彈交由刑事局鑑識中心鑑定。

警方疑為舊式點三八口徑的子彈，已報請基隆地檢署調查，設法追查這千餘顆子彈來源，釐清子彈為改造還是制式子彈，目前先將子彈送交刑事局鑑定。

【更多新聞】

快訊／整理親友遺物　打開床底紙箱...赫見千餘發子彈

基隆父女家中雙亡！爸爸先病死　身障女「無人顧」伴屍多天也喪命

基隆槓子寮走山「1萬車次才能清完」　業者胡亂掩埋廢棄物遭起訴

西班牙諸聖教堂考古遺址　林右昌開箱「現地即展場」揭神秘面紗

►3.2折超划算！自然美BIO UP淡斑安瓶讓肌膚發光

►各位爸媽準備掏荷包！好看又安全的「遊戲地墊」在這

ET快訊
顏佑庭「真的到外面餐廳打工中」！　曝實戰差別
GD太狂！　4億豪宅「現金一次付清」創歷史紀錄
床底遺物藏千顆子彈！死者身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

床底遺物藏千顆子彈！死者身分曝光　為港警總隊聘雇司機

把愛車停路邊…竟有一男從6樓墜落車頂「頭顱破裂」亡！車主嚇壞

快訊／整理親友遺物　打開床底紙箱...赫見千餘發子彈

金門+129例！101歲確診奶奶亡　金酒公司22人確診

台中2歲女童遭「早餐店封模機」切斷2指　醫院：接回不樂觀

轎車違規左轉「被攔查」衝撞警員逃逸　警員開2槍...他還加速衝撞

禽獸阿公性侵13歲孫女害懷孕！她求輕判　原因是怕阿嬤沒人照顧

Uber叫餐被偷！　憂外送員揹黑鍋...餓2hr緝凶嗆賊「用餐愉快」

海軍2士官溜出營區酒駕被逮　司令部震怒...2人列汰除5長官連坐

已婚老闆狂追美魔女經理　連打數十通電話騷擾...警開告誡單

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

短裙妹撞凹特斯拉　急蹲竟只關心自己的車

無證停親子車位遭罰600元　「有放超音波照」結局逆轉！

暴力版《愛你》！TRASH萌勾腳熱舞　阿夜突然「死腔狂吼」全場笑歪XD

無照少年台3線耍帥翹孤輪　罰1萬8千元！父母頻道歉

床底遺物藏千顆子彈！死者身分曝光　為港警總隊聘雇司機

把愛車停路邊…竟有一男從6樓墜落車頂「頭顱破裂」亡！車主嚇壞

快訊／整理親友遺物　打開床底紙箱...赫見千餘發子彈

金門+129例！101歲確診奶奶亡　金酒公司22人確診

台中2歲女童遭「早餐店封模機」切斷2指　醫院：接回不樂觀

轎車違規左轉「被攔查」衝撞警員逃逸　警員開2槍...他還加速衝撞

禽獸阿公性侵13歲孫女害懷孕！她求輕判　原因是怕阿嬤沒人照顧

Uber叫餐被偷！　憂外送員揹黑鍋...餓2hr緝凶嗆賊「用餐愉快」

海軍2士官溜出營區酒駕被逮　司令部震怒...2人列汰除5長官連坐

已婚老闆狂追美魔女經理　連打數十通電話騷擾...警開告誡單

工程師偷吃小10歲女大生　三寶妻心寒：嫌我暗沉鬆弛「不想演了」

女友突然停止抱怨生理痛！他開電腦才知「超綠真相」：該攤牌嗎

兩大豪門外首人！伊古達拉第7度挺進總決賽　曾被以為要退休

39歲「護國神Q」完全燃燒　戴維斯38分鐘單場狂敲8火鍋

台南一家11口確診「老父病亡1天內火化」　兒孫居隔只能見到骨灰

楊千霈交往19天就結婚　「331登記」藏2超閃含意！感動秒點頭

王維中重返先發　強碰統一洋投布雷克

日本「22歲正妹」捲入振興款詐領案　網看亮點全歪樓：太大了吧

羅力一歸隊就強碰桃猿　悍將要避免第一金鋼最慘紀錄

勇士近9年第3度G1輸球　柯瑞喊話G2反彈：必須做些什麼

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

社會熱門新聞

整理親友遺物　床底赫見千發子彈

床底藏千餘顆子彈　死者身分曝光

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

台中2歲女童遭早餐店封模機切斷2指

祖父性侵害懷孕！她卻幫求減刑

基隆父女家中雙亡　身障女伴屍多天喪命

女房客燒開水忘了關引火災　賠245萬獲緩起訴

賓士罰900豐田罰300　女怒控「看品牌」開單

新竹男活活打死他　可憐男送醫竟確診

全台首設「機車道」區間測速　限速40公里

15歲少年騎車載友　路口與紅牌重機碰撞1死

把愛車停路邊…竟有一男墜6樓慘死

更多熱門

相關新聞

英國情報：俄軍2周內掌控盧甘斯克

英國情報：俄軍2周內掌控盧甘斯克

英國國防部情報顯示，俄軍在烏東的頓巴斯地區，取得了戰術上的成功，在2周內可能會完整掌控盧甘斯克，但是與俄羅斯的原計畫相比，入侵烏克蘭100天以來，並沒有取得任何戰略目標的成功。

美國情報顯示：普丁4月接受「癌末治療」

美國情報顯示：普丁4月接受「癌末治療」

何美鄉曝Omicron罹患長新冠比例：別嚇自己

何美鄉曝Omicron罹患長新冠比例：別嚇自己

整理親友遺物　床底赫見千發子彈

整理親友遺物　床底赫見千發子彈

金門+129例　101歲確診奶奶亡

金門+129例　101歲確診奶奶亡

關鍵字：

基隆港警子彈約聘紙箱軍方步槍子彈影音

讀者迴響

熱門新聞

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

啦啦隊甜心破尺度「泳裝只遮C字」

6月財運爆發、收穫最好的3大星座

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎　夫驚問：這正常嗎

7旬翁救下6名落水觀光客　結局令人心寒

「把特斯拉撞凹」短裙妹急蹲做1件事　超怒畫面曝

顏佑庭「真的到外面餐廳打工中」：感覺真的開心

整理親友遺物　床底赫見千發子彈

租屋妹崩潰見小強！過來人狂推它

吳宗憲出面！他一句話葛斯齊就收手

女星不給5歲女兒打疫苗　「4理由」分析：其他意外風險更高

「水行俠」傑森摩莫亞爆加入漫威

染疫「喉嚨痛→卡痰咳不出」詭異變化！1症狀驚呆網

GD買4億豪宅「現金一次付清」！

更多

最夯影音

更多
三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次
阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面