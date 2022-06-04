床底遺物藏千顆子彈！死者身分曝光　為港警總隊聘雇司機

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名獨居張姓男子，去年7月因病過世，親人整理遺物時，竟在房間床底下發現一紙箱，打開後竟是子彈，經警方清點數量高達千餘顆，其中有1顆疑為軍方步槍子彈。基隆港務警察總隊證實，張男為約聘雇司機非警職，退休至今6年多，對於子彈來源是警、軍或其他管道，目前無法得知，有待刑事局鑑定結果解謎。

▲親友在床底下赫見紙箱，打開竟是千餘發子彈。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆港警總隊證實，該名張姓男子（68歲）是港警總隊約聘雇人員，擔任司機並非警職，他因身體不佳為由，申請提早退休，退休至今已有6年多，這1千多顆子彈，是在退休前或退休後取得，目前無法得知。

港警人員表示，民國80多年所換發退役舊式點三八口徑的子彈，都必須全數繳庫，1千多顆子彈私藏在臥房床底下，對於此事，完全無法理解，到底是從警、軍或其他管道取得，目前只能說是個謎。

▲警方將子彈送交刑事局鑑定。

張男獨居在基隆市仁愛區華四街住處，生前並無子女，平日甚少與家人聯繫，親友也不知他交友情況，他在去年7月因病過世，黃男與親友趁著端午節整理伯父的遺物，在臥室床底下發現紙箱，一打開驚見都是子彈。

黃姓男子3日下午2時許，捧著紙箱前往忠二路派出所，向警方表示，親人生前獨居過世後整理房間，在床底下發現一紙箱，打開後竟是子彈，經警方清點數量高達千餘顆，子彈外觀完整，目前警方已將子彈交由刑事局鑑識中心鑑定。

警方疑為舊式點三八口徑的子彈，已報請基隆地檢署調查，設法追查這千餘顆子彈來源，釐清子彈為改造還是制式子彈，目前先將子彈送交刑事局鑑定。

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