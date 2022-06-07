快訊／法國參議院訪團8日來台　拜會蔡英文、蘇貞昌、游錫堃

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部7日表示，法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）應我國政府邀請，訂於本年6月8日至13日率跨黨派國會議員訪團，以外交泡泡方式來台灣訪問。訪團成員除葛里歐副主席外，另包括財政委員會副主席艾伯雷議員（Vincent Eblé）、高夏帆議員（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊議員（Dany Wattebled）及海路鐸議員（Ludovic Haye）共5位跨黨派朝野議員。本團是繼2021年10月法國參議院訪團、12月法國國民議會訪團後，短短一年內法國國會第三度組團訪台，彰顯台法友好情誼，我國政府表達誠摯歡迎。

外交部說明，葛里歐副主席等人訪台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮，以及其他相關部會首長，同時也將參訪我國文經建設。訪團抵離及在台灣期間的各項活動規畫，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

外交部表示，葛里歐參議員也擔任友台小組副主席，是台灣的長期友人，對台法國會交流貢獻卓著，歷年來除為我國參與「世界衛生大會」（WHA）及「國際刑警組織」（INTERPOL）多次向法國政府提出書面及口頭質詢外，上年5月6日更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）共同領銜發起，並獲得參議院高票一致決通過「支持台灣參與國際組織工作」決議案，創下法國參議院通過友我決議案的首例。

外交部表示，此次葛里歐副主席是繼2018年之後第二度訪台，並將就全球及區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈及其他台法共同關注議題與我交換意見，期盼藉此行繼續深化台法友誼，拓展互惠互利的實質夥伴關係，共同為印太地區的和平穩定及繁榮發展帶來更多貢獻。