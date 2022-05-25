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蔣萬安正式參選台北市長　民進黨曝當前選舉節奏

▲▼國民黨中常會 黨主席朱立倫宣布國民黨立委蔣萬安參選台北市長、前立委謝國樑參選基隆市長、立委許淑華參選南投縣長。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨中常會 黨主席朱立倫宣布國民黨立委蔣萬安參選台北市長、前立委謝國樑參選基隆市長、立委許淑華參選南投縣長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨25日提名立委蔣萬安參選台北市長、前立委謝國樑參選基隆、立委許淑華出戰南投。對此，民進黨高層受訪時說，綠營還是依照本來期程走，以防疫為優先，但藍營這陣子政黨支持度又下滑，顯示防疫過程中國民黨並未得到社會支持。

對於國民黨近來的選戰佈局，民進黨高層表示，民進黨不會因為國民黨搶在這兩週提名，就調整本來的步調，依照目前的原則，就是照本來的期程走，整體還是以防疫為優先。

民進黨高層表示，從國民黨這陣子的支持度來觀察，政黨支持度都在15％以下，這個月再探底剩14％，是2016年以來第三低，顯示防疫過程中，國民黨並沒有得到社會支持。

對於蔣萬安投入北市選戰，民進黨高層表示，國民黨基本盤已經長期低迷，如果蔣萬安沒有辦法拉抬或改變氛圍，對於年底的選舉還是不利的。

該人士表示，在台北市選戰方面，一定會受到民眾黨的影響，目前台北市副市長黃珊珊有「類指揮官」防疫角色，在聲量上相當被重視，而蔣萬安在防疫上沒有特殊角色，如何逆轉會是他的課題。

民進黨高層認為，蔣萬安不太擅長創造議題、帶動話題，可能很難當國民黨的領頭羊，反而桃園可能變成國民黨比較關心的領頭羊，這是蔣萬安未來很大的課題。

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