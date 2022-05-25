快訊／國民黨正式徵召蔣萬安　共組後疫情時代「台北隊」

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（25）正式徵召黨籍立委蔣萬安投入2022年底台北市長選戰。蔣萬安表示，面對疫情後的各項挑戰，需要捲起袖子，實在做事的人，組成各種「台北隊」，讓台北站上世界頂尖都會的行列。

▲國民黨徵召蔣萬安參選台北市長。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安表示，兩年多來，在疫情的衝擊下，最辛苦的是台北市民，國際觀光客無法來台，台北的各項服務業受到嚴重衝擊；去年萬華疫情爆發時，許多市民承受著深深的無助及焦慮。最近，政府沒有做好準備，就放任民眾與病毒共存，「超前部署」已是謊言，事後補救更是荒腔走板。



蔣萬安說，他出生在台北，求學在台北，台北一直是他深感驕傲的城市，不僅孕育許多人的成長過程，也創造台北人實現夢想的環境；但過去幾年，台北的人口不斷外流，市民收入持續減少、城市的基礎建設停滯不前、在國際中失去能見度；此刻，是對台北的未來做出重要決定的時候。

蔣萬安表示，疫情終將挺過，面對疫情後的各項挑戰，百業蕭條的台北，需要捲起袖子、實在做事的人，他會用「創新」的思維、「科技」的手段、「永續」的精神執行市政願景。

蔣萬安說，台北不只是六都之一，而是帶領台灣衝向國際的領頭羊，在這個轉型的時刻，台北必須以服務為本，為每一位市民提供優質與安全的生活，組成各種「台北隊」走向國際，讓台北站上世界頂尖都會的行列。