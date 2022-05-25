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孩童確診痊癒遭歧視！　蔣萬安心疼喊話：正視康復者權益

▲▼ 孩童確診康復返校遭排擠，立委蔣萬安心疼。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▲孩童確診康復返校遭排擠，立委蔣萬安心疼。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

記者崔至雲／台北報導

本土疫情延燒，孩童染疫問題已讓家長非常苦惱，沒想到康復後也有其他問題要面對。近日一名家長透露，小孩確診康復後重回校園，沒想到卻被同學歧視排擠，無法重新融入學校生活。PO文一出隨即掀起熱議。立委蔣萬安在臉書上除了表示心疼外，也呼籲衛福部，正視染疫康復者權益。

一名家長在臉書「爆廢公社」上傳一張照片，表示看到孩子用國字和注音穿插在卡片上寫出心聲，透露「我今天去上學，周XX一直告訴我的朋友我確診了，他說吳XX確診了你們不要靠近她，我說我陰性了，不要害怕，我覺得周XX好討厭」。

PO文曝光後，蔣萬安不捨地指出，他很想給這位小朋友一個大大的擁抱，並和他說「生病不是你的錯，萬安叔叔也和你一樣確診了，現在身體慢慢恢復，要回到工作崗位。面對未知的事情，同學們可能會覺得害怕，所以有這些反應，但他們之後會理解的。你是成功打敗病毒，最勇敢的小戰士！我們互相打氣，一起加油」。

蔣萬安指出，台灣的疫情在短時間內突破百萬大關，有越來越多民眾和他一樣，正陸續康復解除隔離，回歸正常生活。除了面對外界的異樣眼光，許多確診者陸續出現胸痛、心悸、嗅味覺失靈，以及「腦霧」認知障礙等「長新冠」（Long COVID）症狀，當中不少人是輕症或無症狀患者。

「解隔不是終點，染疫的後遺症更不能忽視！」蔣萬安表示，為了讓染疫康復者及家屬獲得必要的協助，去年7月他就公開呼籲衛福部，盡速訂定「染疫康復者指引」並設立「整合性醫療門診」。歷經半年的努力，目前已有超過一百家醫療院所加入「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，但對於衛福部公佈的染疫康復者指引內容，他認為仍有許多待改善的地方。

蔣萬安再提到，英國國民保健署（NHS）去年就設置「Your COVID Recovery」網站，內容對於染疫後常見的生理症狀、什麼時候應該就醫？都有很詳盡的說明。反之，衛福部公佈的染疫康復者指引，扣除封面、目錄等，篇幅只有短短十幾頁，資訊相對簡略、單薄，能夠給予民眾的協助也十分有限。

蔣萬安呼籲，目前各國的經驗都有可以參考的地方，WHO也公佈了「COVID-19康復指導手冊」，政府應該持續跟進疫情的變動，擴充指引內容，支持民眾走過康復之路，不要落到連「翻書考」都能不及格的窘境。

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