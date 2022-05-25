蔣萬安獲提名　侯家軍「興奮到模糊」：一定能打造更好的台北

▲新北市府前副發言人、新莊區市議員參選人戴湘儀。（圖／戴湘儀臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（25）正式徵召黨籍立委蔣萬安投入2022年底台北市長選戰。被視為「侯家軍」的新北市府前副發言人、新莊區市議員參選人戴湘儀就透過臉書表示，「興奮到模糊！」她相信蔣萬安一定能打造更好的台北。

蔣萬安今在獲得徵召後表示，疫情終將挺過，面對疫情後的各項挑戰，百業蕭條的台北，需要捲起袖子、實在做事的人，他會用「創新」的思維、「科技」的手段、「永續」的精神執行市政願景。

蔣萬安說，台北不只是六都之一，而是帶領台灣衝向國際的領頭羊，在這個轉型的時刻，台北必須以服務為本，為每一位市民提供優質與安全的生活，組成各種「台北隊」走向國際，讓台北站上世界頂尖都會的行列。

在徵召的消息出爐後，戴湘儀表示，「恭喜蔣萬安委員，代表國民黨出戰2022台北市長選舉，我相信以他的學經歷，一定可以為台北市民打造更好的生活。」

戴湘儀也透露，以前當政治線記者時，常在立法院訪問蔣萬安，無論碰到什麼尖銳的問題，蔣萬安總是很有耐心地聽完並回應，在高壓的新聞工作下，平撫她緊張的心情。

戴湘儀說，在她辭職宣布參選後，每每遇到蔣萬安，蔣也會用溫柔的語氣告訴她「加油」，更說未來在選舉若需要協助，蔣也很願意幫忙。

戴湘儀表示，雙北是共同生活圈，希望未來我們都能為城市盡一份心力，為市民服務。