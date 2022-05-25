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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨今提名蔣萬安選台北市　藍綠六都布局名單一次看

▲▼立法院 立委蔣萬安堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對年底九合一選戰，國民黨25日中常會將公布最新參選名單，當中包括基隆市由前立委謝國樑出戰，南投縣是立委許淑華披上戰袍，至於台北市，則確定提名立委蔣萬安收復首都。

2022年縣市長大選已敲定於11月26日舉行。民進黨經歷2018年潰敗後力圖重起，國民黨則立下直轄市執政過半的目標。面對選舉時間逐漸進逼，藍綠雙方六都目前最新參戰名單如下：

台北市

國民黨：蔣萬安（25日下午中常會正式提名）

民進黨：衛福部長陳時中頻頻被點名，立法院副院長蔡其昌日前受訪則稱，陳時中不是去台北市就是新北市，若民進黨只能選一邊取勝，那選台北市的機會最高，且在7月就有可能出來參戰。不過，陳時中至今仍未鬆口。

而另外一位熱門人選則是前交通部長林佳龍。對於選戰，林佳龍近日透露有在準備，但也強調「六都來講，只有台北我在準備，但不是非我不可。」

新北市

國民黨：外界看好現任市長侯友宜競選連任，但他本人始終未對此表態。

民進黨：包括行政院長蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧以及立桃園市委羅致政都被點名，日前則有媒體報導內政部長徐國勇有被徵詢。

桃園市

國民黨：徵召前行政院長張善政。

民進黨：新竹市長林智堅傳出在與桃園市長鄭文燦數度懇談後，答應只要新竹市找到好的接班人，就願意到桃園參選，但民進黨回應，目前相關縣市長提名作業並未有任何新進度。

目前檯面上，前立委黃適卓、鄭寶清以及前公平會前副主委彭紹瑾皆有意爭取；而遭外界多次點名的立委鄭運鵬也是可能參戰的人選。

台中市

國民黨：現任市長盧秀燕被看好繼續連任，但目前還未獲黨內提名。

民進黨：徵召立法院副院長蔡其昌。

台南市

國民黨：徵召台南市議員謝龍介。

民進黨：提名現任台南市長黃偉哲。

高雄市

國民黨：包括高雄前副市長李四川、無黨籍立委高金素梅都被點名，但兩人皆無意願，而傳出將被徵召的智庫執行長柯志恩則說，自己現在的身分是老師，「好好面對現在的角色，才是認真負責的表現」。

民進黨：提名現任高雄市長陳其邁。

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