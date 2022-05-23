WHA否決台灣納觀察員　辯論內容曝：中國堅持一中、吐瓦魯挺台講到超時

▲2021年世界衛生大會（WHA）。（圖／路透）



記者杜冠霖／綜合報導

世界衛生大會今天開議，由13個友邦提出的「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」案成為上午辯論重頭戲。最後議程決議不接受台灣納入WHA觀察員。而立委林靜儀也揭露正反雙方辯論過程，包括中國代表主張一中原則，友邦吐瓦魯則講到時間超過，更表示，台灣在疫情之初提醒了WHO「這並非普通肺炎」，充分表示了台灣的能力。

睽違兩年，世界衛生大會（WHA）全會23日以實體方式正式展開。根據世界衛生組織（WHO）官網，「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」是本屆唯一的議程補充項目（supplementary item）提案，日內瓦時間23日上午進行二對二辯論，決定是否排入議程。

對於辯論過程，林靜儀透露，中國首先發言，主要訴求「一中原則One China Principal 」，主張台灣成為觀察員「缺乏合法性」，然後跟2017、2018年一樣繼續罵了一下說民進黨的關係，民主國家換政黨不代表換國家，中國共產黨跟某些中國國民黨一直沒懂）。

林靜儀表示，中國代表接著說武漢肺炎期間給了台灣400次病毒基因資訊，已經沒有資訊落差，認為台灣從2017年就一直進行政治干擾。

林靜儀指出，接著輪到友邦史瓦帝尼發言。表示台灣在COVID-19 疫情期間幫助非常對其他國家，自己本身也有很強的能力維持了醫療量能。台灣自己研發了疫苗，也被許多國家接受。台灣並不是中國的一部分，一直無法加入WHO乃源自於中國因素。但是台灣的加入，是健康因素，這個加入並非表示台灣取得了政治上的地位，而是WHO health for all的宗旨。

接著輪到巴基斯坦代表發言。再次強調一中原則（中國老大就是對），也重複中國表示的「缺乏合法基礎」。然後唸了一次本次會議目標，表示這才是此次會議應該討論的。

吐瓦魯發言。吐瓦魯代表表示台灣長期是吐瓦魯的友好夥伴。健康議題是根本權益fundamental rights不該受到政治干預。台灣在疫情期間持續與世界一起對抗COVID-19 ，也捐贈很多醫療物資給予世界各國，協助防疫。

台灣在醫療量能上維持了能量與可行性，自行研發的疫苗受到許多國家認可，讓台灣加入能讓全球醫療與防疫更好。台灣在疫情之初提醒了WHO「這並非普通肺炎」，充分表示了台灣的能力與貢獻之心。希望WHO能夠摒除成見，讓台灣加入。

林靜儀表示，吐瓦魯講到時間超過，而辯論後主席裁示不予處理。後續主席詢問是否有信會員申請，「真是覺得諷刺。我們手舉很高，你們就是不願意看見。接下來會有各國代表報告，我們將等待挺台發言。」